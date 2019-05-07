【中美貿易戰】環時總編胡錫進：年輕人會經大風大浪　要扛起重擔

官媒《環球時報》總編輯胡錫進7日（周二）透過《環球時報》官方微信公眾號發表評論文章，表示在中美貿易戰的背景之下，今天的年輕人一定會經歷一些大風大浪，他們需勇敢的挑起中國復興的重擔。

特朗普當地時間周日（5日）在Twitter表示，周五（10日）會把2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%。（路透社）

文章表示，中國復興總要在某個階段承受外部的突出壓力的，這代年輕人如果真的趕上了這種壓力最突出也持續最久的浪頭，那是他們應當為逐漸老去的父輩以及他們需要養育的孩子勇敢挑起的擔子。他們不能讓上一代和下一代失望，他們不能讓中華民族失望。

文章又指，如今30歲以下的年輕人完全生長在沒有戰爭，也沒有動蕩的中國。但是歷史不可能如此寵幸一代人。今天的年輕人一定會經歷一些大風大浪的，這是中國這樣的大國賦予每一代人的宿命。

文章續指，今天的年輕人的青壯年時代很可能會在中美強度很高的間歇性、乃至持續的博弈中度過。他們會感受到美國以及西方人更嚴重的誤讀甚至敵意，他們需要思想上更加堅強、自信，要確保中國復興之路不被美國和西方一些勢力劫持，也不被它們擠出我們選定的道路。