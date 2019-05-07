銀監會女職員偷拍機密文件外傳　故意洩露國家機密罪成判一緩一

5月6日（周一），中國裁判文書網披露了一宗「故意洩露國家機密罪」的案例，指一名現年32歲的女子在中國銀監會工作期間偷拍中國人民銀行起草的機密文件，文件內容經層層轉發後在網上曝光。 法院判決該女子的行為構成故意洩露國家機密罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年。

中國裁判文書網披露了一宗「故意洩露國家機密罪」的案例，指一名女子在中國銀監會工作期間偷拍中國人民銀行起草的機密文件，文件內容經層層轉發後在網上曝光。（中國裁判文書網）

案情指，2017年2月，女研究生李某在被中國銀監會法規部法制顧問處借調工作期間，偷拍一份標明為「機密」的文件，該文件為中國人民銀行制定的尚處於內部徵求意見階段的《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》及起草說明。李某用手機對36張文件拍照後，通過微信發給廊坊銀行法律合規部總經理兼資產保全部經理鄭某。

其後鄭某再將文件照片轉發給他人，照片經層層轉發後，文件更被轉換成PDF格式文檔，在多個金融行業的微信群及有關人員微博、博客、微信公眾號中不斷轉發，最終造成涉密信息在互聯網上大範圍公開傳播。

國家保密局：打亂金融工作部署

在審查中，國家保密局證實涉案文件屬於機密級國家秘密。該文件洩露後可能造成兩方面的危害：一是將國務院有關金融改革和金融風險處置等方面的決策過程及政策意圖曝光，打亂金融工作部署；二是將國務院有關部門在政策醞釀過程中的分歧和政策意圖提前傳遞給金融市場，可能加劇部分金融機構的監管套利行為等。

法院認為李某違反保守國家秘密法的規定，故意洩露國家秘密，情節嚴重，其行為已構成故意洩露國家秘密罪。鑑於其能夠自願認罪，可酌情從輕處罰，最終判處有期徒刑一年，緩刑一年。

（《紅星新聞》）