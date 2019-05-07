蓬佩奧指責中國參與北極事務　中方回應：不打地緣博弈小算盤

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一（6日）在芬蘭出席會議期間表示，中國利用「一帶一路」來達到國家安全目的，並強調倡議必需透明。他並指責中國對北極事務的參與；中國外交部發言人耿爽7日對此批駁說，美方個別人士對中方參與北極事務的批評指責與事實完全不符，且與北極和平合作的大勢相悖，完全是顛倒黑白，別有用心。

蓬佩奧表示，中國在「一帶一路」活動的努力，是利用政府力量達到國安目的。他稱，中國的行為方式確實不是商業性，而是計劃進一步接近國家安全目的這項「主菜」。

蓬佩奧指出，中國試圖通過重要基礎建設，將北極圈建設成為永久基地，質疑是否希望北冰洋成為另一個南海，呼籲各國對中國提高警惕。他還說，俄羅斯亦在採取措施，加強在北極圈的軍事影響力，包括重啟冷戰時期在該區域興建的軍事基地。美國會加強與北冰洋沿岸國家的合作，採取遏制中俄兩國的措施。

中國外交部發言人耿爽7日表示，中國不會越位介入完全屬於北極國家之間的事務。（資料圖片）

而針對美方指責中國參與北極事務一事，中國外交部發言人耿爽7日表示，中國不會越位介入完全屬於北極國家之間的事務，但在北極跨區域和全球性問題上，中國也不會缺位，可以並且願意發揮建設性作用。

耿爽表示，「 中國一貫秉持開放、合作、共贏的態度參與北極事務。在北極問題上，中國堅持科研主導，主張保護環境、合理利用、依法治理和國際合作。我們不打地緣博弈小算盤，不搞封閉排他小圈子。」