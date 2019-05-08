北京國企正局級官員落馬　曾為孫楠、韓磊等歌星作詞

5月6日（周一），北京市紀委監委發布消息：國企北京環境衛生工程集團有限公司黨委副書記、總經理張農科涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。 值得注意的是，張農科的另一個身份是「詞作者、詩人」，曾為多位著名歌手演唱的歌曲創作歌詞。

張農科曾為孫楠等多位著名歌手的歌曲創作歌詞。圖為孫楠。（視覺中國）

據公開資料，現年54歲的張農科是江蘇泗陽人，學歷為法學碩士、經濟學博士。他早年從軍，曾任空軍政治部副秘書長，2005年調任原北京市建委，2009年任北京市住建委副主任，2014年任北京環境衛生工程集團有限公司黨委副書記、總經理，明確為正局級。

近年來，張農科作詞的較為知名的歌曲有韓磊演唱的《信仰的光芒》、董文華演唱的《向著太陽飛翔》、孫楠演唱的《回來就好》等。其中《信仰的光芒》是電視劇《長征大會師》的主題曲，於2017年3月獲評「中國夢」主題新創作歌曲。

2016年底張農科參加了央視節目《藝術人生》。（《新京報》微信公眾號）

2016年底，張農科還參加了央視節目《藝術人生》，當被主持人問及創作《信仰的光芒》歌詞的過程。張農科當時說：「對我們這一代人來說，長征既是兩萬五千里的長度，更多的是高度……主持人說的這個信仰，它很大；其實把它放到某一件事件當中，它就大不了。如果我們的紅軍沒有信仰做支撐，他走不出來。」

曾出版多本書籍

此外，張農科還為多部電影、電視劇主題曲作詞，如《謝謝你小康書記》、《情深恩重老父親》、《女兒香》，及大型活動主題曲《擁抱新時代》、《我們》等。張農科還出版過多本書籍，題材多與軍旅、經濟、時事有關，另有一本情感類書籍，名為《情感界面》。

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