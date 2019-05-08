【中美貿易戰】人民日報頭版：企業發展活力充沛　憧憬美好前景

美國總統特朗普周日（5日）突然在Twitter上宣布，周五（10日）將加徵2000億美元中國進口商品的關稅，稅率由10%調高至25%。消息一出，內地股市應聲大跌。 官媒《人民日報》今日（8日）頭版刊出題為「我國企業發展活力充沛」的報道，指儘管當前國際經濟環境嚴峻複雜，經濟運行仍面臨下行壓力，但廣大企業仍持有對未來的堅定信心，飽含著對前景的美好憧憬。

特朗普當地時間周日（5日）在Twitter表示，周五（10日）會把2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%。（路透社）

《人民日報》的報道指，在今年第一季度，中央企業實現「開門紅」─累計實現營業收入6.8萬億元（人民幣，下同），同比增長6.3%，23家央企收入增幅超過20%；實現利潤總額4265億元，同比增長13.1%；民營企業幹出「精氣神」─規模以上私營工業企業增加值同比增長10.6%，比上年同期加快4個百分點；民營企業進出口增長9.9%，佔進出口總額的比重為40.6%，同比提高2.3個百分點。

報道又指，在今年第一季度，中國製造業技改投資增長16.9%，比全部投資快10.6個百分點，體現了企業專注創新、加快轉型升級的強烈願望和積極作為。平均每天有1.65萬戶企業新登記成立，同比增長12.3%。

在3月份，製造業採購經理指數（PMI）為50.5%，比前一個月上升1.3個百分點；非製造業商務活動指數為54.8%，比前一個月上升0.5個百分點。工信部對1.5萬家企業的調查顯示，2/3的企業表示訂單情況良好。先行指標和調查情況均表明企業的市場預期正在明顯改善。

「中國市場處處洋溢著蓬勃的朝氣」

報道更表示，中國市場處處洋溢著蓬勃的朝氣，企業發展正迸發出巨大的活力。活力的背後，有中國經濟強勁的內生動力作為支撐，有中國市場雄厚的內在潛力提供保障，更有營商環境的持續優化在源源不斷地釋放紅利、滋養企業。

（《人民日報》）