【2020台灣大選】王金平晤劉結一：台獨是假議題　支持九二共識

參與國民黨黨內總統黨內初選的台灣前立法院長王金平周一（6日）赴陸開展3天2夜「祭祖尋根之旅」。王金平今天（8日）在廈門會見大陸國台辦主任劉結一時表示，台獨是假議題，根本行不通；他相信在「九二共識」基礎上，可與時俱進，尋求兩岸的新共識，再創兩岸和平發展的新契機。 這是王金平首次在大陸公開表態反台獨並支持「九二共識」。

劉結一8日設宴款待王金平，王金平表示反對台獨並支持「九二共識」。（王金平辦公室）

劉結一今天中午設宴款待王金平，王金平致詞時表示，台灣絕大多數人的原鄉都在大陸，我們擁有共同的血脈是歷史的事實，並不因為族群、省籍、黨派或顏色而有所改變。而大陸是我們血緣的根源，儘管因為兩岸長期的分治對立，拉大了彼此的距離，產生許多重大的歧異，但是慎終追遠的文化傳承，卻始終綿延存續。

王金平指，自己雖然在高雄出生長大，但祖籍是福建，其先祖隨鄭成功到達台灣，在高雄定居，到他這一代已經是第十一代。三百多年來，王氏家族在台灣開枝散葉，卻始終敬宗愛祖不忘本。王氏家族的故事正是台灣許許多多家族的縮影。這一次他和王氏宗親一起到漳州祭祖尋根，證明血脈的根源不會受到時間與政治的阻隔。而文化溯源，更將成為建構兩岸和平的橋樑。

王：中華兒女一家親

王金平認為中華兒女一家親，本是同根生，血脈文化無法切割，所以「台獨是假議題，根本行不通」。二十幾年來，「九二共識」曾為兩岸關係的和平穩定奠定了堅實的基礎。展望未來，他相信也必定可以在這個基礎上與時俱進，尋求兩岸的新共識，再創兩岸和平發展的新契機。他並祝福兩岸永保和平，共同創造中華民族的繁榮昌盛。

台媒又報道指，劉結一原訂與王金平在悅華酒店會面，但由於台媒過早曝光，大陸方面決定修改地點，改為在海悅山莊香茶宮會見王金平。

（《聯合報》）