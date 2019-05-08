北京低調紀念南斯拉夫炸館事件　《環時》發「戰鬥式檄文」惹議

時值美國轟炸中國駐南斯拉夫大使館事件20周年之際，北京並未高調紀念。不過，官媒《環時》主動「出頭」，發布「戰鬥式檄文」，反問「二十年後的中國，還有誰敢誤炸？」

當地時間1999年5月7日下午11時45分（北京時間5月8日上午5時45分），正值科索沃戰爭期間，北約的美軍B-2轟炸機轟炸中國駐南斯拉夫聯盟大使館，造成3名中國記者（邵雲環、許杏虎和朱穎）死亡，數十人受傷，大使館建築嚴重損毀。事件發生後，中國民眾群情激憤，民間反美情緒急劇升溫，很多大學生到美國和其他北約國家駐北京、廣州等地的使領館前示威遊行：

中國在4月23日青島閱兵中向外界展示的新型武器裝備，包括全球領先的055型導彈驅逐艦（圖）、052C/D型驅逐艦和新型核潛艇等。（新華社）

這件被北京視為「恥辱」的事件，即便在中美關系不睦的當下，也並未獲得高調紀念。整個官方也僅有中國駐塞爾維亞大使館在南斯拉夫使館舊址前舉行低調的悼念活動。

不過，在8日發文稱中美處於「鬥而不破」關係後，民族主義色彩濃厚的中國官媒《環球時報》同日刊登的一篇堪稱「戰鬥檄文」的文章，卻引起爭議。

文章稱，美國所謂的誤炸讓很多中國人「清醒過來」，在過去20多年，中國軍力獲得大幅提升，尤其是海軍、空軍、戰略火箭軍進步明顯；文中列舉中國在4月23日青島閱兵中向外界展示的新型武器裝備，包括全球領先的055型導彈驅逐艦、052C/D型驅逐艦和新型核潛艇等。

文章又稱，多年來的亞丁灣護航，以及利比亞、也門撤僑行動，也有展示中國在維護海外利益的決心和能力。空軍方面，中國在20年後已擁有量產的具備作戰能力的殲-20隱形戰機，空軍遠程作戰能力大幅提升，軍機飛到關島，或是不遠將來的事；火箭軍方面，中國擁有的「東風-41」洲際彈道導彈可攜帶多個分導核彈頭，美國的反導系統也難以攔截。

《環球時報》在文章最後反問，「這樣的中國，試問還有誰敢誤炸嗎？」

儘管受到一些民族主義者的追捧，但《環球時報》的文章也受到一些批評，指其與北京極力降溫中美對抗的論調不符。畢竟，分析認為北京低調紀念美國轟炸中國大使館事件，用意只是警醒國人，齊心辦好自己的事，以求在未來的競爭中積累更多的能量，而非意氣用事。