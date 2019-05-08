「呂梁教父」張中生死刑「祭旗」　小官巨貪遭習近平反腐第一槍

5月7日，山西省呂梁市原市委常委、副市長張中生，二審被山西省高院維持死刑判決，如果最高人民法院對其死刑覆核通過，那麼中共反腐8年來將打出因經濟問題而執行死刑的第一槍。

反腐劇《人民的名義》中，國家某部委某處長趙德漢的別墅私藏2.3億現金。勘稱「小官巨貪」。（截圖）

2017年一部以中共反腐為題材的電視劇《人民的名義》中有這樣一個情節：一位國家某部委的處級官員被查出貪污數億現金，由此揭開當地貪腐大案。而故事中這位名叫「趙德漢」的官員也為外界形塑了一個「小官巨貪」的形象。中共反腐八年，「小官巨貪」不乏見，這種官員的出現屢屢能引起輿論的關注。

山西呂梁市原市委常委、副市長張中生，二審已被山西省高院維持死刑判決。最高人民法院正在對其進行死刑覆核。（資料圖片） 外界認為，張中生極可能是中共十八大以來第2名被判處死刑且不緩期執行的落馬官員，也是第一名單以經濟犯罪被判處死刑的官員，之前被執行死刑的內蒙古自治區政協原副主席、自治區公安廳原廳長趙黎平的死刑罪名為故意殺人罪。 根據履歷來看，1952年生人的張中生仕途一直在山西，從山西下轄的中陽縣工商局局長一路升至山西呂梁副市長，2014年被中紀委帶走調查時也僅為副廳級。根據官方通報張中生在山西任職期間，能量巨大，不僅為官霸道，還對其上司呂梁市委書記進行官場排擠乃至職位架空，被稱為「呂梁教父」。其在分管的資源集中領域大肆受賄，涉貪10.4億餘元，在媒體披露其受賄的十八起案件中，有兩起受賄數額均在2億元以上。 根據中國刑法規定，個人貪污數額在十萬元以上且情節特別嚴重的有處死刑的可能。2000年江西省原副省長胡長清因收受錢物折合500多萬而被執行死刑，同年9月，全國人大原副委員長成克傑被執行死刑，收受賄賂達4,000多萬，近年內地對經濟犯罪的官員執行死刑的案例，是2011年7月江蘇蘇州原副市長的姜人傑及浙江杭州原副市長許邁永被同日執行死刑。