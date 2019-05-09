孟晚舟聽證會律師披露三個重要事項　華為凌晨發聲

中國電信設備巨頭華為公司副董事長孟晚舟，於當地時間5月8日在加拿大卑詩省最高法院出庭，再次就引渡案出庭聆訊。隨後，華為就此發聲。

當地時間5月8日上午10時，加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院再就孟晚舟引渡聽證會重新開庭。孟晚舟上一次在庭審中公開露面還是大約兩個月前。這次聽證會只是確定接下來庭審的時間表，不會做出引渡與否的決定。

庭審中，辯方強調，孟晚舟不該被引渡到美國，因為她沒有違反加拿大法律，辯方也再度抨擊美國總統特朗普過去公開表示不排除干涉孟案的政治性言論。

辯方表示，若9月中旬針對信息披露申請進行聽證，2020年1月中旬會再向法庭提出動議將加美兩國都列入犯罪指控並進行聽證。

法庭定於9月23日至10月4日處理孟晚舟案的披露資料申請，孟晚舟需在9月23日到庭。

孟晚舟再次露面，趕赴引渡聽證會現場，罕見展露笑容（AP）

孟晚舟引渡聽證會結束後，華為發布四點聲明。聲明稱，華為一直相信孟晚舟是清白的。我們認為，美國下令逮捕孟女士是非法濫用程序，背後有政治因素驅動，而非出於法治考慮。

據華為聲明內容，孟晚舟律師在法庭上披露三個重要事項：第一，針對孟晚舟發起的刑事案件完全基於不實指控。第二，加拿大相關部門在聯邦調查局（FBI）參與下採取的行動，對孟晚舟依據加拿大權利與自由憲章所享有的權利造成多次嚴重的侵犯。第三，逮捕孟晚舟違反美加引渡條約及加拿大引渡法的核心原則 - 雙重犯罪原則。

此外，聲明稱，孟晚舟律師認為引渡程序過程中出現的政治因素將導致對公正的嚴重損害，也會使孟晚舟的合法權利受到侵害。孟晚舟將據此向法庭申請停止引渡程序。

聲明在最後強調，加拿大是一個尊重法治以及加拿大權利與自由憲章的國家，「我們認為執法機構的官員在任何時候，任何情況下都應遵守法治原則，對所有人，包括加拿大公民和到訪者都一視同仁。我們相信加拿大的司法體系，我們也期待孟女士盡快重獲自由。」