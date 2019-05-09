【中美貿易戰】環時：美國很想達成協議　「鴻門宴」嚇唬不住中國

美國貿易代表署周三（8日）正式頒布消息，稱美國將在周五（10日）向中國2000億美元進口貨品增加關稅至25%。中國商務部之後發表談話，指出如果美方關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要反制措施。 官媒《環球時報》刊評論指，美方在手段匱乏時「發作」，希望產生震懾效果，但他們也很想達成協議，其擺出的「鴻門宴」嚇唬不住中國。

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（5日）突然宣布，會在周五（10日）起向中國價值2000億美元進口貨品增加關稅，由目前的10%上升至25%。（資料圖片）

文章以〈美國要擺「鴻門宴」，但嚇唬不住中國〉為題，稱美方已經點燃貿易戰進一步升級的導火索，其在中方宣布派代表團赴美磋商的背景下，在手段匱乏時搞「極限發作」，希望會產生震懾效果，「華盛頓一定以為中方代表團會急急忙忙趕赴美國解釋，抓緊每一分鐘扭轉局勢。但中方代表團反而比原計劃推遲一天前往美國。這就是中國人表達意志的方式。」

文章稱，中美將於周四在華盛頓舉行的第11輪「最後談判」，看上去很像是一場「鴻門宴」。不過，中國仍想達成協議，美國同樣也很想達成，雙方就是邁不過最後的分歧，看來都做好從所謂「休戰談判」轉入「邊打邊談」狀態的思想準備。

中方已做好準備「邊打邊談」、「打打談談」

文章續指，中美未能在最後幾個核心問題達成共識。中方不接受美國的要求，不僅依靠自己的實力，而且出於對平等原則的信仰，不怕與美方在最後的關頭碰撞。但既然雙方都沒有放棄達成協議的願望，而且不論怎麼做，達成協議是中美各自的終極目標，新的中美貿易磋商就可能在升級版貿易戰中繼續。而中方已經就「邊打邊談」、「打打談談」的狀態做好充分準備。

文章強調，中國代表團完全能夠應對「鴻門宴」，他們身後有中國全社會的堅定支持和信任。美方如果一定讓關稅衝突打響，中方唯有奉陪到底，「對貿易戰不願打、不怕打、必要時不得不打，中國的這一態度什麼時候都不會變。」