【中美貿易戰】新華社轉發評論：中方態度清楚　願談則談要打便打

美國貿易代表署周三（8日）正式頒布消息，稱美國將在周五（10日）向中國2000億美元進口貨品增加關稅至25%。中國商務部之後發表談話，指出如果美方關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要反制措施。 官媒《新華社》今轉發政論微信公眾號「陶然筆記」一篇評論文章，直指中方態度清楚，「願談則談，要打便打」。

中國商務部指出，如果美方關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要反制措施。（視覺中國）

文章以〈願談則談，要打便打〉為題，稱中方對方對美國加稅的回應比較冷靜，幾層意思講得很清楚。一是再度加徵關稅，對誰都不好；二是中方態度措辭用的是「遺憾」，很中性，很冷靜；三是態度清楚，「你要徵稅，我就反制。」

文章稱，如果有人覺得還可以再試試對中方施加壓力，「那麼他會發現，中國對各種情況已經做好應對準備。」第十一輪磋商既然沒人說要取消，那麼就去談，但現在美方擺出架勢準備繼續加徵關稅，一副又要開打的樣子，中國也作好還擊準備，「中國人是講禮的，來而不往非禮也」。

不想貿易戰升級 但也不能退縮

文章以「抗美援朝」（韓戰）為例，稱當時也有兩年是「邊打邊談」，而過去一年，中美也是這個狀態，從7月開始互徵關稅到現在，即便在磋商的時候，彼此的關稅也未取消。「和則兩利，鬥則俱傷，升級貿易戰，不是我們想看到的，但是既然又要來了，我們也不能退縮。摩擦夠了，溝通好了，可能問題也就到快解決的時候了。」

文章提到，正值中國駐南斯拉夫大使館被「誤炸」20周年，當時中國面對艱難情況，仍始終不渝地堅持，加緊把自己的工作做好，大大增強經濟實力、國防實力、民族凝聚力。「20年過去，這個選擇對不對？時間已經給出了答案。還將繼續給出答案。」

文末以蘇軾《留侯論》一句作結，「天下有大勇者，卒然臨之而不驚，無故加之而不怒。此其所挾持者甚大，而其志甚遠也。」