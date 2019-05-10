美眾院通過涉台法案　人民日報：美國是「渣男」　甜言蜜語難兌現

美國眾議院周二（7日）在無異議下，通過無約束力的「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」及「2019年台灣保證法」議案，提議定期向台灣售武，並支持台灣參加國際組織。 對此，中國官媒《人民日報》海外版周五（10日）發表評論稱，民進黨「挾美自重」，將台灣帶向危險的境地，必將引火燒身、自食惡果；又強調美國對台的承諾，猶如「渣男」的甜言蜜語，幾乎都不會兌現，也不能兌現。

美國國防部今年4月公布總值約5000萬美元的對台軍售合約，將會為台灣的海軍艦艇提供雷達系統維修保養服務。（資料圖片）

美國「台灣牌」愈打愈頻繁

《人民日報》的評論文章指出，近年來，作為親台勢力大本營的美國國會，「台灣牌」愈打愈頻繁。從去年的「台灣旅行法」「2018年亞洲再保證倡議法」到最新這兩個法案，美不斷拋出「挺台」主張，意欲使台美軍售常態化、把台灣納入雙邊軍事演習，要求高階將官駐台，推動台灣「有意義」參與聯合國、世界衞生大會等。

評論稱，「中國威脅論」再次沉渣泛起，美國對華認知出現嚴重偏差，將中國視為主要競爭對手的言論甚囂塵上。在此背景下，美國將台海問題作為抓手，通過打「台灣牌」在雙邊關係中增加籌碼。但是，美國需要認真考慮打「台灣牌」的後果。

《人民日報》強調，台灣問題事關中國核心利益和中國人民民族感情，毫無退讓、妥協或交易的空間。美國目前的做法更多地停留於恐嚇和擦邊球性質，但若玩過界擦槍走火，必將得不償失。

今年是美國《台灣關係法》立法40周年，台灣總統蔡英文上月以視訊方式，從台北向美國華府三智庫發表演講，強調會持續提高國防預算使國軍更精進，展現有效自我防衞 的能力來嚇阻侵犯。（台灣總統府）

台灣「聯美抗中」更加危險

評論續指，美國在玩一場危險的遊戲，台灣當局的「聯美抗中」則更加危險。「民進黨當局至今不願正視的是，美國種種對台承諾，猶如『渣男』的甜言蜜語，幾乎都不會兌現、不能兌現，只是擺擺姿態、做做樣子而已。台灣對美國而言，不過是中美博弈中的籌碼和棋子。籌碼是可以交換的，棋子是可以犧牲的。」

評論還指出，民進黨為了延續政治生命和實現「台獨」迷夢，恨不得把全副身家押寶在美國身上，甘當美國「以台制華」的馬前卒，大事小情仰美國之鼻息。「高價購買美國舊武器，冤大頭當得感激涕零；配合美國對中國大陸的貿易戰攻勢，下令限制購買大陸電子產品和原材料；一邊堅拒兩岸服貿、貨貿協議，一邊幻想跟美國簽署自由貿易協定。」

評論最後稱，民進黨挾洋自重，加劇了台海局勢的動盪不安，並將台灣帶向危險的境地，自然遭致島內外輿論的強烈抨擊。「台灣買美國武器，買不來台海和平；台灣被美國利用，只會自陷險境。」

（人民日報）