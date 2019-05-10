內媒：秦光榮因兒子涉華融案被捕「不得不投案」

5月9日下午，中央紀委國家監委網站發布消息稱，雲南省委原書記秦光榮涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。 有知情人士稱，秦光榮之所以投案，是因為他的兒子牽涉華融案件被捕，所以「不得不投了。」

雲南省委原書記秦光榮。（資料圖片）

媒體指，秦光榮並非第一個主動投案的中管幹部（在中組部備案的幹部，一般級別在副部級以上），但確實是中央紀委國家監委發布的第一個主動投案的原省部級一把手。

近年來，一直有秦光榮被查的傳言，他也都沒有投案，為何此時突然「主動投案」呢？「應該是因為兒子被抓了，不得不投了。」據華融內部人士透露，秦光榮此時主動投案，應該與其兒子秦嶺有關，秦嶺曾是華融系上市公司高管，賴小民落馬後，秦嶺也已於去年年底被查。

有香港的消息人士透露，秦光榮的兒子秦嶺曾任華融投資股份有限公司（2277.HK，下稱「華融投資」）董事會主席，其在數月前已被帶走接受調查。

「之後秦嶺再無新的任職，實際已經被抓了，目前仍處調查階段。」據上述華融內部人士說。

2016年6月24日，秦嶺獲任華融投資非執行董事。（網絡圖片）

2016年6月24日，秦嶺獲任華融投資非執行董事，彼時，他還擔任華融國際行政總裁。

秦嶺被指賴小民「落馬」後仍不收手

在一個多月之後，2016年7月27日，秦嶺由非執行董事調任為執行董事，並獲委任為主席，由此開啟兩年多的華融投資董事會主席任職。就在秦嶺去職當天，中國華融的兩位副總裁、一位總裁助理亦于當日辭職，中國華融於公告中給出的理由皆為「因工作變動」。

據上述華融內部人士透露，自2018年4月賴小民「落馬」後，華融系多位高管被帶走調查，秦嶺便是其中之一。而秦嶺的惡劣之處在於賴小民「落馬」後仍不收手，「裡應外合搞錢」。

一位知情的香港人士說：「說是主動投案，實為不投不行了。如今，一門兩父子，皆為階下囚。父子倆只能比誰交代問題更徹底。」

秦光榮和白恩培兩位原雲南省委書記均落馬。（資料圖片）

雲南已有多名高官落馬

2014年10月，秦光榮卸任雲南省委書記一職。就在秦光榮卸任雲南省委書記前夕，他前任雲南省委書記白恩培被宣布接受組織調查，此後白恩培因受賄罪、巨額財產來源不明罪被判處死刑，緩期2年執行。

而秦光榮任雲南省委書記時的省委常委班子中，目前也已有多人落馬，或被「斷崖式」降級。

如2011年11月出任雲南省委副書記的仇和，於2015年3月接受組織調查，並已於2016年年底因受賄罪判處有期徒刑14年6個月。

再如2011年12月出任昆明市委書記的張田欣2014年7月，其被開除黨籍處分，取消副省級待遇，降為副處級非領導職務。

此外，遭到「斷崖式」降級的還有雲南省委原常委、秘書長曹建方，其於2015年受到開除黨籍處分，降為副處級非領導職務。

（中國經濟周刊）