【中美貿易戰】美加徵關稅　官媒：這不是貿易摩擦而是冷戰

美國在10日（周五）凌晨（香港時間周五中午）起對2,000億美元的中國貨品的關稅稅率提升至25%，包括手提電話、電腦、服裝及玩具將備受衝擊。特朗普表示，已開始準備相關文件，將對其餘3,250億美元的中國進口貨品徵收25%的關稅。 內媒《經濟日報》發表評論指出要警惕，從美方的舉措看，這已經不僅是單純的貿易摩擦問題，更有一種視中國爲戰略競爭對手的遏制意味，具有濃厚的冷戰色彩。

《經濟日報》10日刊文稱，這一舉措不顧中方爲磋商付出的誠意和努力，無視美國國內對提高關稅危害的強烈反對，不考慮對世界經濟增長造成嚴重威脅，更令中美雙方談判團隊前期辛勤努力一並付諸東流。近期美方關於磋商進展的表態多是單方面的無理訴求，與中方堅持的應在相互尊重、平等互利的基礎上進行磋商的原則存在巨大分歧。 文章稱，尤其需要警惕的是，從美方的舉措看，這已經不僅是單純的貿易摩擦問題，更有一種視中國爲戰略競爭對手的遏制意味，具有濃厚的冷戰色彩。這種行徑如果不能得到糾正，勢必對中美經貿關係帶來衝擊。美方此舉不利於中方利益，不利於美方利益，不利於全球利益，開了一個非常惡劣的先例。

美加徵關稅，中國商務部表示中方對此深表遺憾，表明「將不得不採取必要反制措施」。（資料圖片）

香港時間今天（10日）中午12時01分，美國正式對中國價值2,000億美元商品徵收25%關稅，休戰數月的中美貿易戰重啓。

此時，中國副總理劉鶴率領的中國貿易代表團正在華盛頓參加爲期兩日的中美第11輪貿易談判。

中國商務部同日12時03分發表聲明稱，中方對此深表遺憾，將「不得不採取必要反制措施」，但未表明會出台哪些措施。

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