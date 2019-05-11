【中美貿易戰】人民日報評論：中國決不會屈服於美國的極限施壓

中美展開第11輪貿易談判之際，美國對總值2000億美元的中國貨品加徵25%關稅，總統特朗普更揚言已展開程序，將對剩餘總值3250億美元的中國貨品加徵關稅。 官媒《人民日報》國際評論「鐘聲」在周六（11日）刊文，強調中國「決不會屈服於美方的極限施壓，在原則問題上不會妥協」，並呼籲美國尤其應當選擇順勢而為，與中國相向而行、共同努力，「在平等協商中解決問題，在合作共贏大道上創造未來」。

文章題為《中國不會屈服於任何極限施壓》，甫開首就表明「中方一直以高度負責任的態度和最大的誠意推動中美經貿磋商，但決不會屈服於美方的極限施壓，在原則問題上不會妥協」。

文章有提到中方的要求，「中方明確要求取消全部加徵關稅，使雙邊貿易恢復正常；明確要求貿易採購數字應當符合實際；明確要求文本平衡性，表達方式必須為國內民眾所接受，不損害國家主權和尊嚴」。（美聯社）

文章指出，中美雙方迄今已在加強知識產權保護、擴大市場準入、促進雙邊貿易平衡等方面取得諸多實質性進展，「但在中方核心關切問題上仍存在分歧」。文章有提到中方的要求，「中方明確要求取消全部加徵關稅，使雙邊貿易恢復正常；明確要求貿易採購數字應當符合實際；明確要求文本平衡性，表達方式必須為國內民眾所接受，不損害國家主權和尊嚴」。

文章又表示，中國堅決反對美國對中國貨品加徵關稅，也完全做好了應對各種情況的準備。與此同時，「中國的貿易夥伴遍天下，中國正在加快從貿易大國走向貿易強國，鞏固外貿傳統優勢，培育競爭新優勢，拓展外貿發展空間」，直言中美貿易戰「根本擋不住中國發展的腳步」。

文章在最後強調「合作是唯一正確選擇」，「中美建交40年來的實踐證明，中美合作是大勢所趨，維護好雙邊關係有利於中方，有利於美方，有利於整個世界」。至於經貿關係更是中美關係的「壓艙石」和「推進器」，貿易談判擔當着「推動構建平衡、包容、共贏的中美經貿新秩序的歷史使命」。中美雙方有責任、有義務認真對待，「堅定地本着相互尊重、平等互利的精神妥善管控分歧，找到雙方都能接受的解決辦法」。

（人民日報）