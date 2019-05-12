【中美貿易戰】學者鄭永年：只要中美談判沒有破裂　就能談出理性

美國上周五（10日）將2000億美元中國輸美產品關稅上調至25%，中美貿易戰戰火重燃，剛結束的第11輪經貿磋商亦未能達成協議。 中國官媒《人民日報》海外版旗下微信公眾號「俠客島」引述新加坡國立大學東亞研究所所長鄭永年表示，只要雙方都仍有談判意願就是好事，「只要還在談，還是能談出理性來」。

中美第11輪貿易談判未有達成協議。（資料圖片）

鄭永年表示，中美經貿摩擦要放在兩國關係總體環境變化的角度看，包括貿易領域、「技術冷戰」的領域和傳統安全領域，後兩者分別由國會和美國鷹派主導，所以貿易摩擦走向不僅取決於特朗普，更取決於美國國內的整體形勢。如果特朗普一旦被認為己方妥協了，不但政治上不得分，反而會受批評、有壓力，對他的政治前途沒有好處，就沒有改善的動機。

鄭永年指出，協議要照顧到雙方的利益，也肯定都要有妥協。但只要雙方都仍有談判意願就是好事，利益訴求可能表達得更清楚，時間長了，說不定還更理性，「我覺得企業界還是要放寬心態，只要談判沒有破裂就是好的，只要還在談，還是能談出理性來。」

中美貿易磨擦對其他國家影響更大

鄭永年續指，現在的關鍵在於，雙方要意識到，只要談判下去，雙方能更加理性，「應該看到雙方的經濟不能脫鉤，一旦脫鉤對彼此損害都很大。」他又認為，如果繼續摩擦下去，到最後可能受損害、受影響最大的是其他國家，「我們說『人類命運共同體』不是沒有道理的，全球化發展到今天，國家間確實是命運共同體，科技、產業鏈都緊密聯繫在一起，一旦出問題，大國消化能力強，小國最難受。」

鄭永年又稱，像中國和美國這樣大的經濟體，只要自己不犯顛覆性錯誤，沒有一個經濟體能打敗另一個經濟體。經濟如此，其他領域也一樣。每個國家都要做好自己的事情，而不是像美國一樣，自己出問題了，原因推給中國。

鄭永年強調，世界上從來沒有把國內矛盾轉移出去就能完全解決問題的，但民主國家的麻煩就於「一人一票，不能得罪老百姓」，「既然老百姓是選票、是上帝，那就只能得罪外國人了。自己的上帝不得罪，去得罪別人的上帝，『文明衝突』就產生了嘛。」