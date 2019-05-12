【中美貿易戰】環時總編胡錫進：美國精英遏制不住中國發展

美國上周五（10日）將2000億美元中國輸美產品關稅上調至25%，令人關注中美兩國的貿易戰是否會再次升級。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進認為，部份美國精英企圖遏制中國的發展，但不會成功，鼓勵中國的民眾為發展貢獻力量，釋放國內的消費潛力。

國務院副總理劉鶴前往美國進行第11輪貿易談判結束，雙方未有宣布達成共識。(資料圖片)

上周五（10日）中美第11輪貿易談判結束，雙方未有宣布達成協議；同日美國將2000億美元中國輸美產品關稅由10%上調至25%，中國亦宣布「不得不採取必要反制措施」，但未有具體詳情。

兩國關係因貿易談判而再度升溫之際，官媒《環球時報》總編輯胡錫進（12日）在個人社交媒體發表評論文章指，中國的國運不能建立在美國對華善意的基礎上，中國必須不斷壯大自己，才是中國化解來自美國的戰略壓力、維護中國發展所需戰略空間的根本依靠。

胡錫進預料美國的對華戰略壓力大概率會不斷加碼，中國的對外開放在美國壓力之下將變得舉步維艱。他又指一些美國精英對華充滿冷戰思維，認為遏制中國是美國的必由之路。而美國那些人的冷戰思維靠「做思想工作」是解決不了的，「唯有讓那些人清晰地看到中國是遏制不住的，他們越遏制，中國越繁榮越充滿活力」。

呼籲民眾釋放消費潛力

他又指中國已經有很好的工業化基礎，人均收入達到了一定水平，有巨大發展潛力，呼籲民眾為國家的發展貢獻力量，把全體人民的巨大消費潛力、智慧、工作熱情都充分釋放出來。他又批評一些地方政府還有不少不利發展的政策，並沒有真正急國家之所急，又指國內部份地區思想上保守，最後受害的只會是自己。

胡錫進的貼文發出半日，已經有超過2600人留言，逾2100人讚好。但同時，不少留言者都提出國家要發展必須先改革，包括開放言論、減少經濟調控、削減政府開支等，讓貼文罕有地成為內地網民的「民主牆」。

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