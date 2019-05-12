【校園欺凌】江西父闖課室捅死10歲童　學生：死者曾欺負疑兇女兒

江西上饒一名男子上周五（10日）持生果刀闖入一家小學的教室刺傷一名10歲男生，後者經搶救無效死亡。 事件引起廣泛關注，內媒報道指事件或涉及校園欺凌，死者與疑兇的女兒為同學，有學生指死者曾在洗手間附近欺負疑兇女兒；兩個學生的班主任曾計劃約雙方家長進行調解，但最終未成事。

涉事的上饒市第五小學。（網上圖片）

據早前報道，疑犯王某建的女兒何某璇與死者劉某宸是同學，就讀於上饒市第五小學。上饒市公安信州分局當日發布通報稱，王某建因其女兒與受害學生劉某宸發生糾紛，持刀將劉某宸刺傷，後劉某宸經緊急送往醫院搶救無效死亡。警方後來又指王某建已坦承殺人犯行，並被依法刑拘；事發學校的朱姓校長已被停職檢查。

據《新京報》報道，一名自稱孩子也在涉事班級讀書的學生家長稱，王某建曾在微信群裏就何某璇被欺負一事，向劉某宸提出過警告，稱會有一個不講理的家長天天在校門口等著，當時班主任表示「明天回去解決問題」。該學生家長又稱，上述微信群的聊天時間為5月9日，即事發前一天。

《紅星新聞》的報道稱，事發當天兩個學生所在班級的班主任曾計劃約雙方家長進行調解，但劉某宸的家長並沒有出現。

學生：劉某宸曾欺負何某璇

《新京報》又報道稱，該校一名四年級的男生說，何某璇與劉某宸已同桌了很長時間，曾有同學看到過劉某宸在洗手間附近欺負何某璇。

劉某宸的父母都在醫院工作，劉某宸父親的同事則指，劉某宸經常來醫院做功課，並不是網上所說的那種壞孩子，「他很會叫人，與人為樂那種」，他有些好動，「喜歡動動別人，絕對不是甚麼壞心眼，就是（男孩子）那種調皮」。

（綜合報道）