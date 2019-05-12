【削山造地】石家莊違建別墅案結果出爐　三任副市長受黨內警告

今年2月，河北石家莊市爆出「削山造地」違建別墅一事，其不僅在沒有開工許可證就開工建設，更在沒有預售許可證的情況下公然銷售。事件曝光後，河北省委書記王東峰作出批示，要求成立調查組調查。 昨日（11日），河北省委辦公廳、省政府辦公廳發出調查結果通報，決定對石家莊市三任分管城鄉規劃、建設等工作的副市長，以及部分涉事官員作出黨內警告等處分。

涉事的「西美金山湖」別墅項目屬違法興建。（資料圖片）

河北省委辦公廳、省政府辦公廳就石家莊市鹿泉區「西美金山湖」等違法建設問題發出通報。當中提及，承德市委常委、常務副市長李晉宇，石家莊市委常委、常務副市長李雪榮，石家莊市政府黨組成員、副市長姜陽，在先後擔任石家莊市副市長負責城鄉規劃、建設等工作期間，不正確履行職責，對「西美金山湖」項目違法建設等問題督導整治不力，對3人分別給予黨內警告處分。

據了解，李晉宇曾在2013年到2014年擔任石家莊副市長，李雪榮則在2014年至2016年擔任石家莊副市長，後於2017年起出任石家莊常務副市長，而姜陽則是從2015年起擔任石家莊副市長並工作至今。

除了三名副市長，受處分的官員還有邢台市委常委、常務副市長周永會。他被指任原鹿泉市市長、市委書記和鹿泉區委書記期間，在出讓「西美金山湖」項目佔用的國有土地使用權工作中濫用職權，受到撤銷黨內職務、政務撤職處分，按正處級非領導職務安排工作。元氏縣委書記鄭巍，則被指在任石家莊市鹿泉區區長期間，在出讓「西美金山湖」項目佔用的國有土地使用權工作中玩忽職守，受到黨內嚴重警告處分。

項目依山而建，幾乎削平半座山。（網上圖片）

歷史文化名山成開發商叫賣「噱頭」

早前報道，位於石家莊市鹿泉區山前大道東側的「西美金山湖」小鎮別墅項目，發展商不僅是違法佔地，且在沒有開工許可證就開工建設，沒有預售許可證的情況下公然銷售。其總佔地面積120萬平方米、總建築面積23萬平方米，依山勢呈階梯式而建，幾乎削掉半架山。

據了解，受損山脈「封龍山」屬於歷史文化名山，以奇山怪石著稱。而正因為其自然生態及其文化資源優勢，成為開發商叫賣的「噱頭」，不惜毀山損林來開發別墅。