【中美角力】新華社：美「文明衝突」說法危險　毒害國際合作

美國國務院政策規劃事務主任基倫·斯金納（Kiron Skinner）日前就中美關係發表談話。她將中美關係界定為「文明較量」，稱美國首度遭遇「非高加索」的對手，又指美國正在制定基於「文明衝突」的對華關係框架。 美國官員將中美關係上升到「文明衝突」的層面，尚屬首次，相關言論因而引起爭議。中國官媒《新華社》評論認為，「文明衝突」的說法危險，與美國崇尚多元的價值觀背道而馳，只會毒害國際合作，「招致雙輸」。

文章稱，中國文化中沒有「國強必霸」、威脅別人的基因，向來崇尚以和為貴、兼濟天下的文明觀。中華文明從未也永遠不會成為其他文明的威脅。（資料圖片）

文章題為〈危險的中美「文明衝突說」〉。開首先指出，「文明衝突」一說令美國主流輿論一片嘩然，批評這種言論與美國崇尚多元的價值觀背道而馳，並引述《華盛頓郵報》和《彭博社》評論指，這種論調「非常危險」，在美國外交政策中沒有容身之地。

文章稱，在當前全球深度一體化、各國相互依存的時代背景下，這種挑動對立和衝突的言行，毒害國際合作，只會招致「雙輸」。文明從來都是在交流互鑑中向前進步。美國能成為世界強國，很大程度上也是基於廣泛接納世界各國人才的結果，「一直以來，文化多元是美國社會引以為豪的價值觀,......如唯恐其他文明威脅自身發展，顯示出的其實是一種格局的狹隘和文化的不自信。」

雙方合作大於分歧 需要更多理解和對話

文章續指，缺乏對中國和中國文化的了解，也是當前美國一些政客出現對華「緊張綜合症」的重要原因。而實際上，中國文化中沒有「國強必霸」、威脅別人的基因，向來崇尚以和為貴、兼濟天下的文明觀。中華文明從未也永遠不會成為其他文明的威脅。

文章強調，值得警惕的是，斯金納的言論不是個例。一段時間以來，美國一些政客對華出格言論此起彼伏。無論是出於對中美關係發展大勢的誤判，還是藉唱反華「高調」來撈取政治資本，挑動中美對立已經導致諸多有識之士乃至整個國際社會的不安。但「一方勝利就是另一方失敗」的零和思維早就應該摒棄，互利共贏、和合共生，才是不同國家和民族相處的正確打開方式。

文章結尾道，中美建交40年來，兩國關係雖經歷風雨，但總體不斷向前發展，雙方合作始終大於分歧。「當前的中美關係，需要的應是更多的理解和對話，而不是衝突和對抗。所謂中美『文明衝突說』，可以休矣！」