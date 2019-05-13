【中美貿易戰】官媒：美加徵關稅是自殘式戰略豪賭　沒甚麼好怕的

繼對2000億美元中國輸美產品加徵的關稅從10%上調至25%後，美方威脅啟動對剩下的3250億美元中國輸美產品徵稅25%的相關程序，並將於近日宣布清單。 官媒中央廣電總台13日（周一）發表評論文章，指美國的極限施壓並沒甚麼好怕的，反而是施壓越大，中國的定力越強。對於貿易戰，中國早就表明態度：不願打，但也不怕打，必要時不得不打。面對美國的軟硬兩手，中國也早已給出答案：談，大門敞開；打，奉陪到底。

特朗普早前宣布把2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%，又指會啟動對剩下的3250億美元中國輸美產品徵稅25%的相關程序。（路透社）

文章指，中方對經貿磋商有三個核心關切，即取消全部加徵關稅、貿易採購數字要符合實際、改善文本平衡性。在這些原則底線問題上，中方決不會做出讓步。所以，不管美方怎麼「極限施壓」，過去對中方無效，現在和未來也必定無效。

文章指美國加徵關稅的做法是一種「自殘式」的戰略豪賭，並引用美國「全球貿易夥伴」諮詢公司2月發布的一份研究報告，指如果對2500億美元中國輸美產品徵收25%的關稅，一年將導致美國損失93.4萬個就業崗位，一個四口之家的美國家庭每年支出增加767美元；如果再對剩下的3250億美元中國產品徵收25%關稅，一年將導致美國損失210萬個就業崗位，一個四口之家的美國家庭每年增加支出2000美元。

文章又指，如果美方執意繼續加徵關稅，中國必然會堅決反制。經過一年多的經貿摩擦，中國各個方面都經受住了考驗，不僅抗壓性大大增強，應對也越來越成熟、越來越有定力。從經濟結構看，消費對中國GDP增長的貢獻率達76.2%，出口依存度已下降至17.9%，內需正在並終將成為中國應對外部環境不確定性的強力支撐。

（中央廣電總台）