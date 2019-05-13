【中美貿易戰】內媒：美國加關稅將由零售商及消費者承擔

中美貿易磨擦仍未解決。美國上周五（10日）正式將2000億美元中國輸美產品的關稅上調至25%。 中央人民廣播電台《中國之聲》報道指，從多份數據報告中顯示，加徵關稅，影響正逐步漫蔓延至美國的零售商及消費者。

美國上周五（10日）將2000億美元中國輸美產品關稅上調至25%。（資料圖片）

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲指，一直以來美方加徵的關稅並非由中國出口商繳納，而應由美國進口商或進口代理商繳納。在短期3至6個月內，中國出口商較為被動，由於產品已經生產，可能根據相對市場地位及產品需要或供給彈性承擔一定比例關稅。但長期來看，美國政府關稅加徵一段時間之後一直持續下去，美國的進口商若必須要購買這個產品，關稅就需要由美國國內消費者和零售商來承擔。

據監測，2018年8月，美國最初對340億美元商品加徵關稅，中國承擔了其4%的稅負。此後對160億美元加徵關稅，即對合計500億美元商品徵稅時，中國承擔了7%的稅負。進入2019年，美對2000億美元中國商品加徵10%關稅後，中國承擔的稅負約在9%至10%之間，即佔一成比例。也就是說，美國本國的零售商、生產企業、消費者承擔了整個稅負的90%。

內地傳媒指，美國加徵關稅最終會加重美國零售業及消費者的負擔。（網上圖片）

商務部研究院：中國對美商品依賴程度遠低於美國對華商品

海關數據顯示，今年前4個月，中美貿易總值為1.1萬億元，下降11.2%。其中對美出口同比下降4.8%，自美進口下降達26.8%。商務部研究院對外貿易研究所所長梁明提供的數據顯示，去年中國從美國進口大豆同比下降70%，液化丙烷、汽車等進口降幅均較為明顯。

梁明又認為，今次加徵稅的2000億美元涵蓋的商品非常廣，一共是6081項，其中大量商品是美國需要從中國進口的，也就是說，美國一旦加徵關稅，增加的部份最終還是由美國消費者來承擔。而且在這些加徵關稅的2000億美元商品中，中國對美出口佔比超過50%的僅124項，也就是說，中國對美商品的依賴程度遠低於美國對華商品。越往後，美國對華加徵關稅的商品對自身影響越大，對國內價格影響也將越發明顯。

人大國發院：中國對美出口佔比持續下降

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員王孝松表示，今年以來，中國對美出口佔比持續下降，對歐盟、東盟出口佔比逐漸增高；與此同時，自美進口佔比不到10%，也呈現下降趨勢，金磚國家、歐盟及東盟進口金額佔比較高。種種跡象表明，隨着中美經貿摩擦的發展，王孝松建議中國要開辟更廣泛的出口市場，增強同「一帶一路」國家的經貿往來。

（中國之聲）