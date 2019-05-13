國民黨前主席洪秀柱率團訪京　三大看點備受關注

5月12日至15日，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱率台灣各界人士代表團到北京參訪。在兩岸關係低位運轉的當下，此行被外界給予諸多期待。

據內媒消息，洪秀柱此行至少有三大看點。首先是洪秀柱將會見到誰。2016年11月1日，中共總書記習近平在北京會見由時任國民黨主席洪秀柱率領的國民黨大陸訪問團。2017年6月，時任全國政協主席俞正聲在廈門會見出席第九屆海峽論壇的洪秀柱。

前國民黨主席洪秀柱（前右）12日赴大陸訪問，這次應國台辦的邀請前往交流，純粹是民間交流，希望能在兩岸「官方的門關起來時，為了台灣人民自己的權益與福祉，自己想辦法」。（中央社）

而在洪秀柱卸下國民黨主席職務後，多次以中華青雁和平教育基金會董事長身份訪問大陸。比如2017年11月，洪秀柱分别在武漢與上海會見時任國台辦副主任劉結一與時任上海市委常委施小琳。

《聯合報》稱，預計洪秀柱此次訪問北京將會見主管對台事務的中共中央對台工作領導小組副組長、全國政協主席汪洋及國台辦主任劉結一等人。

其次，就是大陸領導人對洪秀柱說什麼，即借此向台灣民眾傳遞什麼樣的信號。國台辦在洪秀柱訪問大陸的新聞稿中提到，「我們將與台灣各界有識之士一道，共同推動兩岸關係沿著正確的方向前進，共創兩岸關係美好未來，共享中華民族偉大復興榮光。」

今年初，習近平在紀念《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話，特别提出探索「一國兩制」台灣方案。這些重要倡議在台灣引發熱議，5個月後，中共是否會根據台灣形勢變化，對相關論述作進一步的闡述，值得關注。

第三，就是洪秀柱怎麼說。早在兩年前競選國民黨主席時，她就提出要深化「九二共識」，兩岸關係不能只停留在「一中各表」上，兩岸關係必須要有「共同表述」（一中同表）的政治基礎，才可能結束敵對狀態。

也就是說，台灣方面要正視現實，在「一中」框架下尋求台灣與大陸未來關係。對於年初大陸方面的重要信號，洪秀柱則表示，台灣不能只看到大陸的紅利，卻忽略如何解決兩岸政治上爭議，這樣不能長長久久。各個黨派、各界人士應組織一個制度、機制，共同商議兩岸統一，「愈不談，會喪失話語權。」

因此，作為台灣深藍的代表人物，在綠營日益限制兩岸交流、極力打壓「統派」力量的當下，洪秀柱帶來的思考與建議，也值得大陸方面認真傾聽。