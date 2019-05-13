村上春樹公開父親二戰侵華經歷　中國網民：正視尊重歷史令人尊敬

日本知名作家村上春樹近日在他的最新文章中首次公開其父親是侵華日軍，又指父親曾目擊所屬部隊把中國俘虜斬首，消息一經傳出，引發大量內地網友關注，12日（周日）更成為微博熱搜榜第一名。網友紛紛表示要勿忘歷史，珍愛和平。

村上春樹在月刊雜誌《文藝春秋》上的最新文章中首次公開其父親是侵華日軍。（網絡圖片）

村上春樹發表在月刊雜誌《文藝春秋》上的文章名為「棄貓─提起父親時我要講的事」。在這篇文章裏，村上春樹第一次公布了其父親為侵華日軍。根據文章，村上春樹的父親名為村上千秋，1938年，20歲左右的村上千秋被徵兵到了侵華日軍第16師團第16聯隊當輜重兵。

南京大屠殺發生於1937年底至1938年初，侵華日軍第16師團亦有份參與。為了弄清真相，村上春樹還專門花5年時間來調查此事。他不僅查閱了從軍記錄，還「同與父親有關的各色人士見面，開始一點一點地傾聽關於他的故事」。當最終弄清楚父親沒有參與南京大屠殺時，村上春樹表示：「我感覺像終於放下了一個沉重的包袱。」

在南京大屠殺中，大量平民及戰俘遭日軍殺害，中方指遇難者人數約有30萬人：

村上：父親曾目擊部隊把中國俘虜斬首

村上春樹又稱，父親生前幾乎不談論戰爭，但在他讀小學時，父親突然講起自己目擊所屬部隊把中國俘虜斬首的事，他形容這是父親「內心的傷痕」，父親之後每天早上都會為戰歿者誦經。

村上春樹又在文章裏表示：這段往事​​「沉重印刻在了自己幼小的心上」，並再次公開呼籲「繼承歷史」、「不能忘掉過去」。他又說：「我們只是落向廣袤大地的眾多雨滴中那無名的一滴。即使是一滴雨水也有歷史，也有繼承那段歷史的責任。我們不能忘記這一點。」

對於村上春樹的最新文章，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館館長張建軍表示：「（這是）對歷史進行事實的認知，對過去抱以正確的態度。希望這成為日本社會的主流。」

村上春樹的小說《刺殺騎士團長》有提及南京大屠殺的內容。（資料圖片）

曾公開籲日本為戰爭認真道歉

村上春樹的作品不時提及戰爭，表達反戰思想，往往以角色敘述往事般的表達手法呈現。例如2017年出版的小說《刺殺騎士團長》中，某角色述說宛似其父親回憶般的戰爭經歷，這本小說更有提及南京大屠殺。

2015年村上春樹又對日媒表示：「（對侵略戰爭）道歉並不是件可恥的事。日本侵略其他國家是事實，歷史認識問題是非常重要的，我認為認真道歉是非常有必要的。」

網民熱議：

「作為當年侵華日軍的後人，不止在一個場合反省過，村上春樹是能夠正視歷史的人。」 「清楚認識歷史的人，無論是來自戰勝國還是戰敗國，都是值得尊重的。我們需要敢於面對真相的勇氣，也要有認錯和道歉的勇氣。」 「這是真正充滿智慧的大師級別的作家，其實兩國人民都需要正視和反思，因為沒有人願意打仗。」 「村上春樹之所以令人尊敬，除了作品寫的好，他的人品也是完善的崇高的，他正視歷史尊重歷史，所以才在中國有著眾多書迷。」

（綜合報道）