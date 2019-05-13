洪秀柱訪京發表6點共同倡儀 　稱「兩岸終極目標是統一」　

正在北京訪問的國民黨前主席洪秀柱13日出席一個座談會，她在會後提出6項共同倡議，包括堅持九二共識，反對台獨等等。 而同場的國台辦主任劉結一則表示，和平統一是平等的協商， 大陸願意跟台灣各層級討論，更指「家人只要坐在一起，就沒有解不開的心結」。

國民黨前主席洪秀柱12日至15日到大陸訪問。（資料圖片）

洪秀柱今日（13日）上午參加由海峽兩岸研究中心與中華青雁基金會聯合舉辦的「兩岸關係與民族復興座談會」，國台辦主任劉結一、海協會長張志軍等皆出席。會後國台辦並與中華青雁和平教育基金會共同發表「六點共同倡議」，內容包括攜手實現民族復興、堅持九二共識，反對台獨等。

洪秀柱致詞表示，九二共識是兩岸和平的定海神針，但台灣很多人不知道它的內容，甚至連國民黨重量級人士對於九二共識的解釋也各有不同。洪秀柱指出，九二共識就是兩個重點：「兩岸堅持一個中國原則、共同謀求未來的統一」，兩岸利用這個模式建立起幾十年來的互信跟互動基礎，希望未來兩岸要多多交流，化異求同。

在經濟方面，共同倡儀除了提到強化31項惠台措施以外，另外也會開始規劃如何支持台灣企業轉型發展，實際的參與大陸的「十三五」及「一帶一路」等等大型經濟發展計劃與建設，同時也將擴大與台灣農漁產品的大陸銷售；同時倡儀亦提到要加兩岸基層、青年及文化交流，加深兩岸人民的相互了解。

洪秀柱：台獨是假議題

洪秀柱會後指，兩岸終極目標是統一，台獨是假議題、騙選票的工具。她又表示，六點共同倡議只是綜合性精神，細節與事項未能詳細記錄在倡議內，但她引述劉結一所講，之後會將倡議交付有關單位研究如何執行。

劉結一歡迎未來兩岸有更多代表性人物展開民主協商。（網上圖片）

劉結一致詞表示，兩岸關係近來紛紛擾擾，但今天大家聚在一起，就是為了明改善將來的兩岸關係，希望未來兩岸可多推舉代表性人物，積極展開民主協商，加速兩岸溝通。劉結一又指，兩岸同根同源，希望能夠一起發展共同的夢想，讓兩岸一起站起來、富起來、勝起來。在大陸的觀念中，和平統一是平等的協商，大陸方面會願意跟台灣各層級討論，凝聚兩岸智慧。劉結一還說，家人只要坐在一起，就沒有解不開的心結。

（綜合報道）