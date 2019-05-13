【中美貿易戰】特朗普揮關稅大棒　中國官媒確立新宣傳基調

中美最新一輪貿易談判未果之際，美國再次揮起加徵關稅大棒，於上周五（10日）正式將2000億美元中國商品的關稅從10%上調至25%，中國隨即宣布將採取反制措施。 此外，中國政府還明確新的宣傳基調，稱已做好全面應對美國的準備，顯見官方輿論為應對中美全面「開戰」造勢。

習近平（右）與特朗普的私人關係難以影響中美競爭大勢。（新華社）

結合官媒《人民日報》、新華社、央廣和《環球時報》近日釋放的信號，面對美國的「極限施壓」，中方在宣傳上將擺出強硬姿態。

首先，官媒一改往日低調，紛紛發聲痛批美國。周一（13日）的官媒文章集中火力，猛批特朗普政府「不能把握歷史規律，不去認清世界大勢，不想擔負時代責任」，只單純大搞單邊主義和霸權主義。

其次，官媒一致稱中國有能力、信心和決心應對來自美國的壓力。《人民日報》周一（13日）頭版罕見刊發兩篇涉及中美貿易戰的文章，均強調中國在「習核心」領導下辦好自己的事，就能應對各種風險挑戰，戰勝一切艱難險阻。《人民日報》還稱，中國在經濟、政治等方面擁有足夠戰勝美國的優勢，特別是集中統一優勢。

中央廣播電視總台亦刊文強調，經歷五千年的中華民族，甚麼樣的陣勢都見過。美國發起對華貿易戰沒甚麼大不了，中國勢必化危為機，藉此檢驗自身的能力。

這些文章還將中美貿易戰視為大國崛起中必然經歷的「溝坎」，稱中國要保持戰略定力和戰略耐力。

（綜合報道）