汪洋晤洪秀柱：率團訪問呼應習近平講話　統一是兩岸每個人的責任

前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱昨日（12日）應邀率團前往北京，進行4天的交流訪問。 今日（13日）下午，洪秀柱與中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋會面。汪洋表示，洪秀柱率團訪問，在一定意義上是呼應習近平講話；他又稱，涉及到中華民族復興、祖國統一的事情，事實上是每一個海峽兩岸的人都有責任的。

汪洋表示，洪秀柱率團訪問大陸，在一定意義上是呼應習近平講話。（中央社）

汪洋在北京人民大會堂新疆廳會見洪秀柱。在公開致詞時，汪洋稱洪秀柱長期堅持「九二共識」，堅決反對台獨，立場堅定，勇氣可嘉，令人欽佩。

汪洋指出，中共總書記、國家主席習近平1月2日在「紀念告台灣同胞書發表40周年大會」上發表重要講話，回顧70年來兩岸關係的歷史，為未來實現「中華民族偉大復興」和「祖國統一」提出重要主張，引起國際社會和兩岸各界積極的迴響。這次洪秀柱率領龐大代表團來大陸訪問，在一定意義上，也是對習近平重要講話的呼應。

汪洋強調，涉及到中華民族復興和祖國統一，事實上是每個海峽兩岸的人都有責任的，絕不是「台灣當局」說的，只是政治機關的事情。大陸仍然堅持這樣的態度，就是要在堅持九二共識，堅決反對台獨的政治基礎上，能夠去實行形式多樣、內容廣泛的，各黨派團體與人士的民主協商。而在這個過程中間，希望能夠具體提出一些共識，聚同化異，一步步推進兩岸關係、祖國統一進程。

洪秀柱：兩岸同胞都是中國人 政治互信基礎是九二共識

洪秀柱表示，兩岸同胞都是中國人，在民族振興與追求和平發展的立場上是一致的。但非常遺憾的，近3年來，民進黨政府把兩岸關係弄得嚴重倒退，讓台灣各項發展都受到很大影響，壟罩烏雲，讓他們非常痛心。

洪秀柱指出，大家有個共同心願，一是能夠代表台灣積極尋求兩岸和平制度化的對話，表達能夠解決問題的看法。「兩岸關係怎麼解決，那把鑰匙在我們手裡，兩岸政治互信基礎就是九二共識。」

洪秀柱強調，九二共識就是大家堅持一個中國原則，兩岸都謀求未來統一，但偏偏民進黨政府不承認九二共識所有的時代意義，就把溝通的門關起來。