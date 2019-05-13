希臘總統指「文明衝突論」是巨大錯誤　外交部：高度認同讚賞

美國國務院政策規劃事務主任基倫‧斯金納（Kiron Skinner）日前就中美關係發表談話。她將中美關係界定為「文明較量」，稱美國首度遭遇「非高加索」的對手，又指美國正在制定基於「文明衝突」的對華關係框架。 希臘總統帕夫洛普洛斯早前指「文明衝突論」是個巨大錯誤，中國外交部13日（周一）對此表示高度認同和讚賞。

希臘總統帕夫洛普洛斯指「文明衝突論」是個巨大錯誤。（資料圖片）

希臘總統帕夫洛普洛斯於5月12日至16日對中國進行國事訪問，將出席亞洲文明對話大會。帕夫洛普洛斯近日接受新華社專訪時表示，「文明衝突論」是個巨大錯誤。世界和平依賴於不同文明間的對話交流、溝通聯繫和相互理解。希臘和中國同為文明古國，在促進文明間對話上能夠發揮重要作用。

外交部：應摒棄文明衝突論調

中國外交部發言人耿爽回應稱，中方高度認同和讚賞帕夫洛普洛斯一觀點。尊重文明多樣性是維護世界和平與和諧的重要前提，開展文明對話是世界各國和平共處的重要保障。中方認為，每個國家都有權選擇適合本國國情的發展道路。各國應堅持平等、互鑑、對話、包容的文明觀，摒棄文明衝突、文明優越等片面和錯誤論調。

耿爽指出，中國和希臘都是原創性文明的傳承者，中希關係正在成為不同制度、不同文化和平相處、合作共贏的典範。中方願與包括希臘在內的國際社會一道，秉持相互尊重、開放包容的精神，多溝通、多對話、多協商、多合作，以文明交流超越文明隔閡，以文明共存超越文明衝突，以文明互鑑超越文明優越，為促進世界和平發展、推動構建人類命運共同體肩負起應有的責任與擔當。

（綜合報道）