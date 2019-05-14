李克強：守住不發生大規模失業的底線　防止現返鄉潮

全國就業創業工作暨普通高等學校畢業生就業創業工作電視電話會議5月13日在京召開。中共中央政治局常委、國務院總理李克強作出重要批示，指出今年就業壓力仍然較大，要確保完成全年就業目標任務。會議還指出，要守住不發生大規模失業的底線。

李克強指出，今年就業壓力仍然較大。圖為安徽合肥，求職者在招聘會現場了解用人單位招聘信息。（新華社）

李克強批示指出：促進就業創業特別是高校畢業生就業創業，是實現經濟持續健康發展、民生改善和社會大局穩定的重要保障。今年就業壓力仍然較大，尤其是高校畢業生人數再創新高，影響穩定就業的因素也較多，各地區、各部門必須高度重視。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹黨中央、國務院決策部署，認真實施就業優先政策，把穩定和擴大就業放在更突出位置，確保完成全年就業目標任務。要全面加強就業服務，精准施策抓好高校畢業生、退役軍人、農民工等重點群體就業創業，加大對就業困難人員的就業幫扶。持續優化營商環境，更好發揮企業這一穩就業主體的作用，把減稅降費、援企穩崗等各項措施扎扎實實落到位，促進經濟增長和就業增加良性迴圈。大力推動「雙創」上水準，以創業帶動就業，促進新興產業發展，拓展就業新空間。扎實推進高職院校大規模擴招和職業技能提升行動，提高勞動者就業創業能力，不斷增強人力資源對高品質發展的支撐。

會議強調，面對十分複雜嚴峻的形勢，要堅持就業優先政策，加強形勢監測研判，加大對企業的穩崗支持力度，實施好大規模職業技能培訓，大力促進創業創新帶動就業，守住不發生大規模失業的底線。要加強畢業生資訊銜接，拓寬就業管道，做好就業創業服務，強化就業兜底保障，精准施策促進高校畢業生就業創業。要認真做好農民工就業創業工作，勞務輸入省份要盡可能把失業人員留在當地，防止出現大規模返鄉潮；勞務輸出省份要多管道幫助返鄉農民工在縣城和鄉村創業，帶動更多農村勞動力在家門口實現就業。各地、各有關部門要強化責任擔當，密切協作配合，狠抓政策落實，有效穩住就業大局、穩定社會預期。

（中國政府網）