【中美貿易戰】環時：中國會有進一步反制措施　力求狠、準、穩

中國周一（13日）晚上宣布對原產於美國約600億美元進口商品分別加徵關稅，最高加徵25%。官媒《環球時報》於同日晚上發表的社評指，這是中國堅決回擊美國加徵關稅措施的決心宣示，相信中國還會有進一步的反制措施出台。

美國總統特朗普近日多次警告中國勿對美國的關稅措施採取報復措施。（資料圖片）

社評指，中國的反制工具還有很多，中方現在強調反制的精準性。美方是搞大規模加稅的掃射，自傷率極高。這種做法很唬人，但長期堅持困難重重。中國接下來要搞的都是瞄準射擊，盡量避免自傷。與試圖速戰速決的美方重視聲勢不同，準備打持久戰的中方更注重反擊的狠、準、穩。

文章又指，對於貿易戰會對中國經濟造成一些困難和損失，中國政府一直直言不諱，這與美國政府長期美化貿易戰形成鮮明對比。就憑這一條，中方就明顯更加實事求是，美方則有弄虛作假之嫌。這將在很大程度上影響中美各自消化貿易戰衝擊的能力。

文章最後表示，在中美貿易戰裏，美方是因為貪婪和逞能而打，一邊打一邊不停吹牛，因為不吹牛士氣會隨時失去。中國則是為了維護自身的正當權益而反擊，中方知道為甚麼要談判，為甚麼談判不成就要堅決打。美國的貿易戰是一個人和一個團隊極力主張打的，裹挾了公眾。中國是整個國家和全體人民同時被脅迫，對中國來說這是一場真正的「人民戰爭」。

（《環球時報》）