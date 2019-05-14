【亞洲文明對話大會】亞洲47國參與　活動豐富多元

亞洲文明對話大會5月15日在北京開幕，這是今年中國的又一重要主場外交活動，來自亞洲47國及其他國家的共2千餘人，將参加大會的開幕式和分論壇。中國國家主席習近平出席開幕式、發表主旨演講，並出席有關活動。 此外，是次大會還設置「亞洲文化嘉年華」及「亞洲文明周」環節，文明周活動包括文物和藝術展、主題沙龍、影視周、文化旅遊展和美食節等，活動類型豐富多元。

大會舉辦亞洲文明周活動，包括電影節、美食節和文化旅遊展演等。（網站截圖）

早在2015年3月28日，博鰲亞洲論壇年會在海南省博鰲舉行，中國國家主席習近平在開幕式發表主旨演講時說，中方倡議召開亞洲文明對話大會，加強青少年、民間團體、地方、傳媒等各界交流，打造智庫交流合作網絡，讓亞洲人民享受更富內涵的精神生活，讓區域發展合作更加活力四射。

據官方介紹，今年首度舉辦的亞洲文明對話大會，將圍繞亞洲文明交流互鑑與命運共同體的主題，舉辦開幕式和6場平行分論壇，還將舉辦亞洲文化嘉年華、亞洲文明周等活動。大會邀請了亞洲和其他國家政要、有關國際組織負責人、人文各領域代表出席。

其中，亞洲文化展演於14日晚以一場中國、日本、韓國、菲律賓藝術家集體呈現的「亞洲芭蕾之夜」拉開帷幕。此後一段時間，觀眾還可欣賞到中國、日本、俄羅斯、塔吉克、拉美及加勒比地區帶來的音樂會、戲劇、舞蹈等演出。

作為亞洲文明對話大會的重要活動之一，由中央廣播電視總台主辦的「亞洲文化嘉年華」將於15日大會開幕當晚亮相國家體育場「鳥巢」。成龍、郎朗、陳偉霆、王力宏、林俊傑等藝人都將登台演出。

精彩紛呈的文物展出也是本次大會的亮點之一。（大會官網）

文明周將在多個城市同步舉辦

值得留意是，大會的文明周活動類型豐富，其中文物展持續時間最長，自4月16日舉行至8月30日。主題沙龍、影視周、美食節活動則將分別涵蓋北京、上海、山東、廣州、成都、西安和杭州等地。

影視周則包括電影展、優秀電視節目互播展播，以及電影大師對話環節，將在5個城市展映30個國家的60部影片。

亞洲世界遺產影像展則着重展示亞洲各國具有代表性的世界遺產和非物質文化遺產，展區面積達1800平方米，將以影像作品展區和攝影作品展區形式呈現，集展示、體驗於一體。