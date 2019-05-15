【中美貿易戰】人民日報：中國先禮後兵　霸凌主義和極限施壓沒用

美國貿易代表辦公室（USTR）周一（13日）公布發布了一份價值約3000億美元的中國進口商品列表，包括農產品、衣物等共3805項，意圖對這些商品繼續加徵25%關稅，並將於6月17日舉行公開聽證會徵集意見。 官媒《人民日報》周三（15日）發表評論文章，稱中國是禮儀之邦，交往講究禮尚往來，交鋒講究先禮後兵，中方在貿易談判中始終保持誠意，但在重大原則問題上中方不會讓步，美國搞「霸凌主義、極限施壓」對中國沒有用。

《人民日報》的評論文章指美國搞「霸凌主義、極限施壓」對中國沒有用。（資料圖片）

文章指，對於中美經貿摩擦，中方始終保持極大的克制，即便在美方進行極限施壓，宣布對2000億美元的中國輸美商品加徵關稅後，中方仍派代表團赴美進行第十一輪高級別磋商，把通過談判解決問題的誠意保持到最後一刻。

文章又指，美國千萬別把中國的誠意當可欺，千萬別以為中方在重大原則問題上會退讓妥協，千萬別以為中方會拿國家核心利益和人民根本利益去做交易。現在的中國絕不會再做喪權辱國的事情，任何人都不要指望中國會吞下損害自己核心利益的苦果。搞霸凌主義、極限施壓那一套，除了有損美方信譽和形象，別無他用。

文章續指，中方的立場始終明確：貿易戰沒有贏家，中國不想打，但也不怕打。中方談判的大門始終是敞開的，但談判必須有誠意，必須遵循相互尊重、平等相待的原則，雙方的協議必須是平等、互利的。

（《人民日報》）