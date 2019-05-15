【中美貿易戰】鄭永年：中美談判還沒破裂，不必過於緊張

日前，美方已經將2000億美元中國輸美產品關稅上調至25%，中國商務部表示對此「深表遺憾」，並且「不得不採取反制措施」，此後中國宣布，6月1日起對原產於美國約600億美元進口商品分別加徵關稅，最高加徵25%。 新加坡國立大學東亞研究所所長、華南理工大學公共政策研究院學術委員會主席鄭永年日前表示，要放寬心態，只要談判沒有破裂就是好的，只要還在談，還是能談出理性來。

特朗普對中國產品加徵關稅，使中美貿易戰形勢驟然緊張。（AP）

鄭永年認為，中美關係現在有三個主要的「互動領域」——第一，跟特朗普團隊主管商貿的人談貿易摩擦，這是貿易領域；第二，是美國國會兩黨主導的、要跟中國發起「技術冷戰」的領域，這是國會主導的；第三，傳統安全領域，軍工系統主導，也就是美國鷹派，想把中美關係引向傳統美蘇式的冷戰。

特朗普和中國妥協會遭國內批評

他表示，這三個領域相對獨立又相互關聯；尤其是後兩個領域，有沒有特朗普都一樣，這種勢力都在，所以貿易摩擦走向不僅取決於特朗普，更取決於美國國內的整體形勢，因此，現在特朗普跟中國的任何交易，一旦被認為己方妥協了，就會受批評、有壓力。

他指，從經濟的角度說，貿易摩擦當然對中美都有損害；但如果改變這種狀態無助於特朗普在政治上得分，對他的政治前途沒有好處，他就沒有改善的動機；但是兩國關係又不能搞得很壞，這也是符合美國利益的。鄭永年認為，這是美國精英集團在外交政策方面分裂的反映。

鄭永年說，現在特朗普跟中國的任何交易，一旦被認為己方妥協了，就會受批評、有壓力。（資料圖片）

鄭永年說，美方指責中國「出爾反爾」、做出承諾的力度減弱是沒有道理的，談判就是討價還價，所以，要達成雙方都能接受的交易，肯定都要有妥協。他認為，這種指責是美國政治人物不負責任的表現，都是說給內部人看的。

不過，他指，只要雙方都仍有談判意願就是好事，兩大經濟體的關係會影響到整個世界，企業界還是要放寬心態，只要談判沒有破裂就是好的，只要還在談，還是能談出理性來。

受影響最大的是其他國家

鄭永年說，如果繼續摩擦下去，到最後可能受損害、受影響最大的是其他國家。他認為，儘管東南亞的一些國家短期內得到了一些經濟上的好處，但從長遠看依然會「受不了」。他稱，「人類命運共同體」是有道理的，全球化發展到今天，國家間確實是命運共同體，科技、產業鏈都緊密聯繫在一起，一旦出問題，大國消化能力強，小國最難受。

鄭永年認為，只要有市場，順差逆差必然存在。圖為連雲港港集裝箱碼頭。（視覺中國）

鄭永年又指，從長遠看，對貿易摩擦不能輕視，但也不要看得太重，只要有市場，順差逆差必然存在，就看如何認識，這是心態問題；此外，貿易摩擦也是中國和美國分別看到自身短板的時刻，有些問題的出現是因為經濟政策，但還有很多是經濟發展必然帶來的。

鄭永年表示，從中國角度看，現在面臨新一波的開放，下一步要「精准開放」，缺什麼補什麼，要吸取美國的教訓，就要在精准開放中彌補自身短板，各方面要平衡。

他還說，中國和美國這樣大的經濟體，只要自己不犯顛覆性錯誤，沒有一個經濟體能打敗另一個經濟體，每個國家都要做好自己的事情，而不是像美國一樣，自己出問題了，原因推給中國。

稱民主制度導致「文明衝突」

鄭永年認為，美國是這波全球化的推手也是最大受益者，但它的問題除了產業失衡、空心化之外，很大程度就是沒有解決好收入分配等社會問題，但這種收入分配、貧富差距的社會問題，其實無法用貿易戰的手段解決。

他說，兩次世界大戰的起因就是當時的國家企圖轉移矛盾，但歐洲還是通過社會改造、社會運動改變的。

鄭永年最後指，民主國家一人一票，不能得罪老百姓，老百姓是選票、是上帝，那就只能得罪外國人了，自己的上帝不得罪，去得罪別人的上帝，就產生了「文明衝突」。