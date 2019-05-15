中國科協副主席王曦出任科技部副部長　曾獲江澤民之子引薦　

5月14日，中國國務院宣布任命中國科協副主席、中科院院士王曦為科學技術部（科技部）副部長。值得一提的是，這位「60後」官員與中共前領導人江澤民之子、現任上海科技大學校長江綿恒曾有過工作上的交集，並獲江綿恒引薦回國。

王曦曾主持完成中國多個國家級項目。（央視視頻截圖）

清華大學官網資料顯示，王曦是一位半導體材料學專家。他1966年出生，1983年考入清華大學工程物理系，因成績優秀提前一年畢業，被保送至原中國科學院上海冶金研究所（現上海微系統與信息技術研究所）碩士研究生學習，這在清華是非常少有的。

王曦是中共十九屆中央候補委員，中國科學院院士。他此前任中國科學院上海微系統與信息技術研究所所長、中國科學院上海高等研究院院長、中國科協副主席。他出任科技部副部長後，繼續兼任中國科協副主席。

王曦與江綿恒雖然在年齡上相差十幾歲，但他們之間有太多的共同之處，這或許有偶然也有必然。

其一，王曦與江綿恒都出生於上海，祖籍分別是江蘇揚州和南通。

其二，王曦是一位半導體材料學專家，而江綿恒畢業於中科院半導體研究所並獲得碩士學位，後留學美國，從事高溫超導材料和半導體物理方面的研究工作。

其三，二人存在工作上的交集。王曦於1990年至2001年在中國科學院上海冶金所任職副主任、主任期間，江綿恒曾於1993年1月回到中國科學院上海冶金所，1997年7月開始擔任上海冶金所所長。

王曦在上世紀九十年代曾赴澳洲、德國擔任訪問學者，期間他受時任中科院上海冶金所所長江綿恒邀請，提前回中國工作。

內地傳媒曾有公開報道稱，江綿恒1997年秋季到德國科布倫茨開會時，與王曦談起中國科學院實施知識創新工程，希望更多學者回到研究所開展工作。

王曦與中共前領導人江澤民之子、現任上海科技大學校長江綿恒（圖）曾有過工作上的交集，並獲江綿恒引薦回國。（資料圖片）

1998年，王曦帶著妻兒回到上海，先後任上海冶金所第三研究室主任，黨委書記、所長。2016年6月，他兼任中國科學技術協會副主席，2017年4月任中國科學院上海高等研究院院長。

期間，他於2009年當選中國科學院院士，2010年當選全國青年聯合會副主席，擔任科學技術界別工作委員會主任委員。

公開報道顯示，2010年5月17日，第二屆中德學術交流合作研討會在上海召開，時任中科院副院長江綿恒、上海微系統所黨委書記王曦等出席。

王曦長期致力於載能粒子束與固體相互作用物理現象研究，是國務院頒發政府特殊津貼、中科院「百人計劃」、國家傑出青年基金、中科院第八屆傑出青年以及上海市科技領軍人物獲得者，2006年獲得國家科技進步一等獎，2008年獲得何梁何利基金會科學與技術進步獎。

值得一提的是，王曦曾於2001年帶領團隊，創建上海新傲科技有限公司，他擔任董事長、首席執行官。據公開報道，該公司2001年創業時資產僅1300萬人民幣，2018年的市值是13億人民幣，增加了100倍。