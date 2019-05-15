央視首以「貿易戰」取代「貿易衝突」　學者：凸顯中方將全面反制

中美貿易戰升級，中方態度轉趨强硬，央視5月13日（周一）在新聞聯播的「國際銳評」，在用詞上，首次以「貿易戰」取代此前中國所用的「貿易衝突、貿易摩擦」。有學者稱這代表中國將更全面反制美國。

中美貿易戰升級，中方態度轉趨强硬，中方更首次以「貿易戰」取代此前所用的「貿易衝突、貿易摩擦」。（資料圖片）

據中央社報道，上海社科院台灣研究中心主任盛九元表示，在中美貿易談判之中，美方不斷加碼，另外還在台海及其他國際情勢周邊不斷製造新的問題，感覺中美已不僅只在解決貿易衝突，而是美方意在全面遏制中國。

盛九元說，中方如今改以「貿易戰」稱呼，是為了凸顯雙方已上升到各個領域、更全面的爭端，以此表現中方的態度與立場。至於未來中方如何應對貿易戰，盛九元指出，中方日前已經對600億美元的美國商品加徵關稅，之後不一定會再走關稅報復手段，中方也可在限制開放美國商品、停止採購等方面對美國施加壓力。

美國5月10日正式提高對2000億美元中國商品的懲罰性關稅，稅率由10%升至25%，美國隨後又宣布啓動對餘下所有中國貨加徵25%關稅的程序，貿易代表辦公室13日公布擬對約3000億美元中國商品加徵關稅的清單。中國則採取反擊，公布自6月1日起對已加徵關稅的600億美元美國商品再加徵關稅，最高稅率為25%。

央視新聞聯播節目表示，中國已做好全面應對的準備，强調對於貿易戰，中國早就表明態度：不願打，但也不怕打，必要時不得不打。（央視截圖）

北京以强硬姿態回應美國

央視新聞聯播在「國際銳評」表示，中國已做好全面應對的準備，强調對於貿易戰，中國早就表明態度：不願打，但也不怕打，必要時不得不打。中國都已備足了政策工具箱，做好了全面應對的準備。

「國際銳評」又稱，美國發起的對華貿易戰，不過是中國發展進程中的一道坎兒，沒甚麽大不了，中國勢必化危為機，借此來檢驗自身的能力，使國家變得更加强大。

據悉，自中美談判陷入僵局以來，北京一改往日低調，明確新的宣傳基調，以强硬姿態回應美國反反覆覆。其中最具代表性的官媒《人民日報》連續數日放話，「中國不會屈服於任何極限施壓」、「談，可以！打，奉陪！欺，妄想！」該報還强調，在「習核心」領導下，中共治下的中國能戰勝一切艱難險阻。

5月14日一早，官媒新華社也刊發文章，批評美國指責中國反悔是倒打一耙，並强調美國有著「棄諾」的原罪。《人民日報》亦同時刊文，强調美國所謂的「吃虧論」可以休矣。