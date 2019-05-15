【中美貿易戰】特朗普對華全方位極限施壓　習近平隔空回應

中美貿易戰重燃戰火已數日，美國特朗普政府對華展開全方位極限施壓，除了操作台灣問題，還將中國排斥為「異我文明」。 綜合媒體周三（15日）報道，中方對美國的舉動不甘示弱，已發動輿論戰反擊，並為應對衝擊作出實際準備。國家主席習近平還在公開場合，間接回應美國近來的一系列動作。

習近平在會見希臘總統帕夫洛普洛斯時指出，中華文明傳承至今從未中斷，從不具有排他性。（新華社）

習近平周二（14日）在北京同前來參加亞洲文明對話大會的希臘總統帕夫洛普洛斯說，中華文明傳承至今從未中斷，從不具有排他性，等同間接回應了美國高官此前所言的「中美競爭是不同文明和不同意識形態的競爭，更甚於美蘇冷戰」。

面對美國在中美貿易戰以及其他方面試圖壓制中國的舉動，習近平說，中國維護民族利益和國家尊嚴的信念高度一致。不管有多少艱難險阻，中國都將沿着中國特色社會主義道路堅定不移地走下去。

習近平還說，中國人有家國情懷，沒有國家的統一強盛就沒有家庭的美滿和個人的幸福，中國捍衛國家統一和領土完整的決心堅如磐石。這些說法意在回應美國拋出對台軍售大單、軍艦頻繁穿越台灣海峽，以及通過涉台法案等行動。

美艦頻繁穿越台灣海峽，意圖加強操作台灣問題。（資料圖片）

中方積極應對貿易戰升級

美國升級貿易戰，中國內部應已開始積極應對。總理李克強和副總理胡春華近期對就業問題作出指導，稱要守住「不發生大規模失業」的底線。北京市則設立了糧油市場供應和價格波動的應急調控預案。此外，中國還自今年起大規模增種大豆等。

與此同時，中國在輿論方面亦有積極舉措。素有「中國政壇風向標」的央視《新聞聯播》再度就中美貿易戰發表評論。評論指，跟美國打貿易戰，中國經濟有足夠的底氣。這些底氣來自巨大市場、人口紅利、新的改革開放、習近平領導中共和中國特色社會主義制度優勢。

中國官媒《人民日報》周三（15日）凌晨再刊「鐘聲」文章，痛批美國總統特朗普不要陶醉於自欺欺人的「勝利」，並稱「加徵關稅有利論可以休矣」。文章還奉勸美國「如果有足夠智慧來保證自身利益的話，就應當選擇與中國相向而行，在相互尊重、平等互利的基礎上，通過磋商來解決問題。」

（綜合報道）