【中美貿易戰】龍永圖：中國向前發展的又一個重要歷史契機（上）

繼上周五（10日）美國對華2000億美元進口貨品加徵關稅後，美國周一（13日）又表示，將再就3000億美元進口貨品加徵關稅舉行公聽會。中國亦作出反制措施，6月1日起對原產於美國約600億美元進口商品分別加徵關稅，最高加徵25%。 去年（2018年）10月，原中國外經貿部副部長、中國入世談判首席代表、首任博鰲亞洲論壇秘書長龍永圖在深圳發表演講，談及中美貿易摩擦的主要問題、如何處理中美關係、如何應對貿易磨擦等內容。 龍永圖的演講在中美貿易戰正式「開戰」數月後作出。正值當下中美貿易戰戰火重燃，相關演講內容在內地網絡再次廣為流傳。現在回看，可見他的論述具有極大的前瞻性，深入剖析出中美貿易磨擦的背景和本質。《香港01》現將演講全文分成上下兩部，轉載如下。

原中國外經貿部副部長、中國入世談判首席代表、首任博鰲亞洲論壇秘書長龍永圖。（資料圖片）

龍永圖：

非常高興能來到深圳，就當前中美貿易摩擦問題談一點自己的看法，我想這麼幾點：一是這次中美貿易摩擦的主要問題，這裡面的問題比較多，總結起來有三個：

第一個問題是中美貿易逆差。中國和美國由於長時間貿易關係的發展，過去幾年當中，特別是中國加入世貿組織的十多年當中，貿易逆差有了很大的提升，80年代中美貿易逆差才6億美元，中國入世的時候大概是280億美元，到去年按照美方的統計已經達到3750億美元，當然我們認為這個數字不太準確，我們的數字是2800億美元。不管怎麼樣，中國入世十幾年來，中美貿易逆差一下子上升了十幾倍，我們認為中美貿易逆差應該是在動態當中，永世長化的方法來解決。但現在面臨特朗普的主要貿易觀點，即行政化的，並且在一定時間內予以解決，這是中美貿易摩擦升級的第一個問題，即巨大的中美貿易不平衡的問題。

龍永圖認為，中國採取合資控股方面的限制也是迫不得已，而且美方和西方國家的公司也是願意的，比如首先進入中國市場的德國大眾，後來美國的通用、日本的豐田和其他外資企業紛紛進入中國市場。（視覺中國） 第二個問題是所謂強制性技術轉讓​，主要涉及到中國吸引外資的政策。中國剛剛開放時，在吸引外資方面，只有廉價的土地、勞動力，沒有資金、沒有技術，在那樣的情況下我們和國外的資金方面的合作只能採取合資的辦法，而當時由於中國的很多產業，特別是一些關鍵性產業，比如電信、汽車、金融服務等產業，雙方實力相差懸殊，所以我們提出必須採取合資的辦法，而且在一些敏感的領域中方必須控股，當時也是迫不得已，比如金融業，銀行的合資問題，97、98年我們討論和國外的銀行業合作，當時朱鎔基總理講目前的形勢就是這樣，中國的四大商業銀行總資產加起來抵不上一個美國花旗銀行。在力量懸殊的情況下當然只能採取合資的辦法，而且不允許外方控股。 由於合資的問題，造成美國指責我們的一個很重要的問題，就是我們進行強制性技術轉讓，比如汽車行業，但我們應該看到歷史上中國和外資合作，採取合資控股方面的限制也是迫不得已，而且美方和西方國家的公司也是願意的，應該說當時是一種市場行為，比如首先進入中國市場的德國大眾，後來美國的通用、日本的豐田和其他外資企業紛紛進入中國市場。當時在中國市場競爭的不是外資和中國企業的競爭，而是外資企業和合資企業的競爭，比如大眾和中國的合資企業、通用和中國的合資企業、日本豐田和中國的合資企業競爭，在當時的情況下，如果外資企業在合作中不拿出技術來，甚至不拿出核心技術來，就很難在中國佔領市場。 某種意義上來講，他們拿出技術是為了搶佔中國的汽車市場份額，並沒有所謂的強制性技術轉讓，因為事實很明顯，如果通用不拿出技術來，通用就佔領不了市場，大眾不拿出技術來，大眾就佔領不了中國市場。中國的乘用車在2001年入世那一年，每年的生產量才7萬輛，去年已經達到2700多萬輛，這樣大的市場成長過程中，不管是美國、日本還是德國的汽車產業，都獲得了極大的利益。現在美國無端指責我們，因為中國強制性轉讓技術的政策，才使得美國的企業遭受很大損失，他們完全不顧在這些年當中他們在中國所取得的市場份額。關於強制性技術轉讓的問題，在這兒我想特點強調，不是強制性，是市場強制他們必須拿出技術來搶佔中國的市場，這才是一個比較準確的說法。

中國入世以後，在保護知識產權方面去了很大進展，設立了一些知識產權法庭專門解決知識產權侵權問題。（視覺中國） 第三個問題是保護知識產權。中國入世以後，在保護知識產權方面去了很大進展，設立了一些知識產權法庭專門解決知識產權侵權問題。關於知識產權保護問題，在任何一個國家、任何一個時候都不可能做到完全保護，我記得和美國人談判保護知識產權的時候，我經常講美國對於毒品是禁止銷售、禁止流通，但美國從來沒有把毒品問題解決，這就說明在一件事情上，比如保護知識產權的問題上，對中國的客觀評價不是中國是不是還有侵權的問題，關鍵是中國是不是已經建立了一整套保護知識產權的法律法規並且認真實施。 知識產權的問題並不是我們在保護知識產權方面已經做到萬無一失，任何一個國家都不可能做到這一點，況且中國目前在實施創新型國家方面，對保護知識產權看得很重，保護知識產權首先是保護我們自己的知識產權，在任何一個地方，知識產權不能得到有效的保護，永遠不可能成為一個創新的城市、創新的國家。

龍永圖認為，中美貿易磨擦涉及三大問題。（視覺中國）

貿易磨擦涉及三大問題

總的來講，這次中美貿易摩擦涉及的主要問題就是這三件事情，一是中美貿易逆差的問題，二是中國在吸引外資政策方面導致的所謂強制性技術轉讓的問題，三是保護知識產權的問題。

按照中國加入世界貿易組織中央給我們的原則，本來這三個問題是可以解決的，因為中國加入世界貿易組織面臨了很多的談判問題，當時中央給我們三條原則：第一條原則是如果對方提出的要求符合我們改革開放的大方向，我們就可以接受；第二條原則是如果對方提出的要求，符合我們改革開放的方向，但是我們一時做不到，那麼我們可以先同意，然後排一個時間表，到底是三年做到、五年做到、七年做到還是八年做到；第三條原則是如果對方提出的要求根本不符合我們改革開放的方向，那就堅決不同意。

龍永圖認為，只要雙方都有談判誠意，三大問題完全可以解決。（視覺中國）

只要雙方都有談判誠意 三大問題完全可以解決

我當時看到美方提出這三個問題後，對整個談判能得到進展並且能得到解決是持樂觀態度的，因為我們認真分析這三個方面的問題：

第一，解決貿易逆差的問題，由於中國最近幾年來市場的擴大，特別是我們正在對我們的貿易政策進行調整，因為長期以來中國主要是重出口、輕進口，貿易長期處在順差，根據市場的需要和廣大企業參與全球化，參與產業鏈分工的要求，我們必須調整外貿政策，把外貿政策從過去主要是重出口調整到出口和進口並重，而且以更大的力量增加進口。解決和美國的貿易逆差問題，增加從美國的進口符合我們改革開放的大方向，它是我們談判的三點當中的第二點，也就是說美國要求我們解決貿易逆差的問題，符合我們改革開放的方向，但是如果一下子把美國三千多億美元的貿易逆差馬上解決，也有點困難，因為整個貿易結構的調整需要時間，我們完全可以和美國排出時間表來解決貿易逆差的問題，這個問題符合談判三原則中的第二點，即符合改革開放的方向，但需要一定時間，可以排出時間表，美國如果排出時間表，我想這個問題可以解決。

通過調整外資政策來解決他們所謂的強制性技術轉讓的問題，這一條也符合中國改革開放的大方向，中國現在資金並不缺乏，但中國依然歡迎國外資金的進入，這個時候國內的產業已經有了相當的實力，我們也不需要一定搞投資，更不需要在一些領域進行強制性限制。美國方面提出通過調整對外投資政策來解決所謂強制性技術轉讓的問題，符合我們改革開放的方向，我們是可以做到的。這一條在今年3月份博鰲亞洲論壇上，習近平主席已經提出來了，在這些領域，有些馬上放開，比如汽車，兩三年可以放開，出問題也是可以解決的。

保護知識產權的問題，大家都很清楚，完全符合我們打造創新型國家的大方向，我們也是完全可以接受的，在保護知識產權方面，我們可以實現共同的利益。

從目前涉及到的中美貿易摩擦的三個問題來看，只要美方能進行平等、真誠的談判，是完全可以解決的，一旦雙方都有談判誠意的時候，我想中美貿易涉及的三個大問題是完全可以解決的，這就使得我對於當前解決中美貿易摩擦是有信心的，因為美方提出的問題基本符合我們改革開放的大方向。