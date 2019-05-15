【觀察】從倡議到舉辦歷時5年　亞洲文明對話大會為何一再延期？

5月15日，中國又迎來一場國際盛會——亞洲文明對話大會，國家主席習近平在會上發表演講，強調各種文明本沒有衝突，人類文明絕無高低優劣之分，並提出4點主張。柬埔寨、希臘、新加坡、斯里蘭卡、亞美尼亞等國領導人，及聯合國教科文組織等國際組織負責人出席大會。 據悉，亞洲文明對話大會是由習近平倡議召開。從2014年發起倡議到正式舉辦，歷時五年，一再延期。

聯合國教科文組織等國際組織負責人，亞洲47個國家以及近50個域外國家的各界代表參加了本次亞洲文明對話大會。（新華社）

亞洲文明對話大會的發起可以追溯到2014年5月，當時亞洲相互協作與信任措施會議（以下簡稱「亞信」）第四次峰會在上海舉行，習近平在講話時首次提出亞洲文明對話大會。「中方倡議通過召開亞洲文明對話大會等方式，推動不同文明、不同宗教交流互鑒、取長補短、共同進步。」

2015年3月，習近平在博鰲亞洲論壇上再次提到，「中方倡議召開亞洲文明對話大會。」同年11月，國務院總理李克強在吉隆玻出席第十屆東亞峰會。據官媒《人民日報》報道，李克強當時發言時宣布，中國將在2016年舉辦亞洲文明對話大會。「中方支持開展亞洲文明對話，明年將舉辦亞洲文明對話大會，歡迎各國踴躍參加。」

不過，亞洲文明對話大會並沒有如期舉辦。2016年3月，僅由中宣部和外交部共同出面，中國在博鰲亞洲論壇舉辦一場級別很低的「亞洲文明對話會」，與會者來自中國、巴基斯坦、伊朗、新加坡和聯合國教科文組織。中國派出時任中宣部副部長、國務院新聞辦主任蔣建國出席。當時《人民日報》報道指，此次對話會是貫徹落實習近平倡議召開亞洲文明對話大會的一個具體行動。中方下一步將推動舉辦「亞洲文明對話大會」。

當年舉行博鰲亞洲論壇期間，李克強演講時再次表示，「中方倡議舉辦亞洲文明對話大會，歡迎各國和地區組織積極參與。」而《人民日報》在《文明對話增添合作活力》一文中還給出了具體時間，「中國將在2017年舉辦亞洲文明對話大會。」

國家主席習近平與各國政要出席亞洲文明對話大會開幕式。（路透社）

2016年4月，在北京舉行的亞信第五次外長會議開幕式上，習近平再次「推銷」亞洲文明對話大會。他說，亞洲各方「可以通過參與亞洲文明對話大會等平台和手段，匯集智慧和力量，為地區安全綜合治理營造更加深厚的基礎。」

2017年1月，習近平在聯合國日內瓦總部發表演講，主張共同推進構建人類命運共同體。在習近平出訪前，《人民日報》在《讓人類命運共同體理念照亮未來》一文中重申，「2017年，中國將舉辦亞洲文明對話大會，更將把亞洲文明的多樣性轉化為擴大交流合作的動力。」然而，與2016年一樣，亞洲文明對話大會在2017年再次「爽約」。

習近平在亞洲文明對話大會發表主旨演講。（路透社）

外界分析，原因很可能是，儘管中國領導人一再倡議，但外國領導人應者寥寥。後來，中國領導人再也沒有公開倡議舉辦亞洲文明對話大會。從2017年1月到2019年2月，《人民日報》在兩年多時間裏也沒有再提亞洲文明對話大會。直至2019年3月，亞洲文明對話大會終於浮出水面、修成正果。中國政府宣布，亞洲文明對話大會於5月在北京舉行。5月9日，正式公布開幕時間。

有分析稱，在西方看來，與李光耀提出的亞洲價值觀一樣，亞洲文明對話大會包含有對抗西方文明、普世價值的意圖。但中國政府對此予以否認，並稱舉辦亞洲文明對話大會不是為了文明對抗，而是加強不同文明間的交流互鑒，取長補短，共同進步。

5月15日上午，習近平在亞洲文明對話大會開幕式上發表主旨演講時也強調，各種文明本沒有衝突，人類文明絕無高低優劣之分，認為自己的人種和文明高人一等，執意改造甚至取代其他文明，在認識上是愚蠢的，在做法上是災難性的。他還提出了「堅持相互尊重、平等相待」、「堅持美人之美、美美與共」、「堅持開放包容、互學互鑒」、「堅持與時俱進、創新發展」四點主張，希望各國秉持開放精神，推進政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，共同構建亞洲命運共同體、人類命運共同體。