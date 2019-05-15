【中美貿易戰】龍永圖：中國向前發展的又一個重要歷史契機（下）

繼上周五（10日）美國對華2000億美元進口貨品加徵關稅後，美國周一（13日）又表示，將再就3000億美元進口貨品加徵關稅舉行公聽會。中國亦作出反制措施，6月1日起對原產於美國約600億美元進口商品分別加徵關稅，最高加徵25%。 去年（2018年）10月，原中國外經貿部副部長、中國入世談判首席代表、首任博鰲亞洲論壇秘書長龍永圖在深圳發表演講，談及中美貿易摩擦的主要問題、如何處理中美關係、如何應對貿易磨擦等內容。 龍永圖的演講在中美貿易戰正式「開戰」數月後作出。正值當下中美貿易戰戰火重燃，相關演講內容在內地網絡再次廣為流傳。現在回看，可見他的論述具有極大的前瞻性，深入剖析出中美貿易磨擦的背景和本質。《香港01》現將演講全文分成上下兩部，轉載如下。

原中國外經貿部副部長、中國入世談判首席代表、首任博鰲亞洲論壇秘書長龍永圖。（視覺中國）

龍永圖：

接下來分析一下第二個問題，即中美貿易摩擦搞到今天這樣一個地步，主要是什麼原因？我想主要有這麼幾個原因：

一是特朗普政府方面對於經濟貿易問題，特別是對於中美經貿問題作出了一系列誤判，比如特朗普認為和任何國家的貿易順差、和任何國家的貿易逆差都是美國吃了虧，所以特朗普現在到處宣傳一點，就是中美貿易逆差，美國人吃了大虧，美國人民要把它找補回來。

在目前的情況下，這是一個巨大的誤判，因為美國現在和全世界一百多個國家的貿易當中，其中101個國家美國都處於逆差，美國處於逆差完全是屬於結構性、歷史性原因造成的。大家知道，美國人長期以來，不管是政府還是老百姓，都是不儲蓄的，美國不需要外匯儲備，美國的老百姓也不存錢，這是由於美元在全球的強勢地位，使得全世界在國際貿易當中都是辛辛苦苦的生產創造貢獻，拿出更多資源，到美國換成美元，再拿美元買美國的產品，或者買美國的國債。美國和全球那麼多國家，包括和中國的貿易逆差，是由於美元的強勢地位所決定的，是由於美國長期實行雙赤字國際貨幣和貿易政策所決定的。

入世以後，中國的外貿出口差不多以每年30%的速度連續增長了十年。（視覺中國） 但中國也有一些特殊原因，畢竟美國和中國的貿易逆差最大，這是歷史原因，主要是入世以後，中國加入世界貿易組織時，在美國等西方國家的強迫或壓力之下，解決了最大的問題，就是貿易經營權的問題，入世以前，中國那麼大的國家，那麼大的貿易量，能從事國家貿易、國際進出口的就是外經貿部下面的一百多個國際貿易公司，中國入世以後，中國加入世界貿易組織，一下子放開了經營權，中國幾十萬個企業一下子拿到了外貿經營權，從而使得中國的外貿特別是出口有了極大的飛躍，入世以後，中國的外貿出口差不多以每年30%的速度連續增長了十年。 在這樣的過程中，美國的市場是最開放的，也是最大的，所以對美貿易順差很快就從280億美元一下上升到2000多億美元，特朗普並不知道中國在加入世界貿易組織的談判當中正好處在中國改革的歷史進程當中，所以中國加入世界貿易組織的開放措施大幅度促進了國內貿易體制結構的改革，使得中國成千上萬的企業開始擁有了外貿經營權，所以特朗普感到吃虧了。 前天我見到美國的貿易代表，他們也很委屈，我把真實歷史告訴他們，當時的談判條件基本是平衡的，但是誰也沒有想到你們當前逼著我們要做的事情，正好是中國在外貿體制改革中必須要做的事情，從而造成中國的外貿力量井噴式發展，就像當年聯產承包責任制使得中國的農業出現井噴式發展一樣。

龍永圖認為，也許這是中國向前發展的又一個重要歷史契機。（視覺中國） 從「外貿大國」走向「外貿強國」 大家對中美貿易很擔心，但從我內心來講，也許這是中國向前發展的又一個重要歷史契機。 如果在美國的壓力之下，我們最終解決了和美國的貿易逆差問題，中國迅速從外貿出口國成為外貿進口國，那才真正是中國成為外貿強國的開始，過去與世界貿易組織談判過程中我一直在考慮一個問題，為什麼美國那麼牛？想來想去有一條，就是美國是全世界最大的進口國，因為進口國掌握了國際貿易的主動權，決定市場的規模，決定市場的價格。 中國加入世貿組織以後，雖然已經成為全球最大的出口國，但我們還不是全球最大的進口國，去年中國進口大概1.87萬億美元，美國是2.2萬億美元，我們和美國的進出口還相差三千多億美元。 在這樣的情況下，如果我們在美國和全球的壓力之下，特別是在我們積極增加進口，主動開放措施的推動之下，如果我們在短短的四、五年裡超過美國，成為全球最大進口國，那個時候我們才能說中國是真正的外貿強國。也許這次會逼著我們完成從「外貿大國」走向「外貿強國」的歷史進程。 如果這次在美國強大的壓力之下能解決一系列外資政策問題，使中國真正打造吸引國際投資最好的投資環境和營商環境，那麼中國在參與全球化和吸引全球外資方面可能成為最大的國家，目前中國吸引外資僅次於美國，如果能通過這樣一次中美貿易摩擦解決中國吸引外資的營商環境和政策，可以說對中國是極大的推動。 如果在美國的壓力之下，我們能進一步改善中國保護知識產權的政策，特別是實施能力，真正成為全球最好的保護知識產權的國家之一，中國成為創新型國家就有了最重要的體制基礎。

龍永圖指出，中美關係的基本格局沒有變化。（資料圖片）

中美關係的基本格局沒有變化

在這三個方面，如果按照過去以開放促改革的精神，使我們在這三個方面都有極大的進展，使得中國成為「外貿大國」真正轉變為「外貿強國」，從在吸引外資方面有很多限制、營商環境沒有在全世界成為最好的地方，到成為全世界吸引外資政策最寬鬆、環境最好的地方，對於中國來講，特別是對於中國參與經濟全球化和吸引全球的技術來講，肯定是巨大的推動力。保護知識產權做得更好，就可以實現成為創新型國家的重要飛躍。

整體來講，如果我們把這次中美貿易摩擦作為一個積極的方面來進行考慮，我們完全有可能把這件壞事變成好事。

但是要實現把壞事變成好事，把消極事件變成積極因素的話，很重要的力量就是一定要確保中美關係不要脫軌，確保中美關係能繼續保持尼克鬆時代以來形成的基本格局，這一點極為重要。

由於這次中美貿易摩擦，大家對美國有很多看法，認為美國開始全面遏制中國的政治行動，中美之間的對抗是不可避免的，有些人提出可能是中國和美國新冷戰時代的開始。我不同意這一點，我的觀察是中美關係的基本格局沒有變化。

龍永圖稱，習近平在中央外事工作會議上講到怎樣觀察國際形勢的時候，提出要樹立三個重要的觀點。（新華社）

最近習近平主席在中央外事工作會議上講到我們怎樣觀察國際形勢的時候，提出要樹立三個重要的觀點：正確的歷史觀、正確的角色觀和正確的大局觀。

一是正確的歷史觀。

從中美近幾十年的交往當中，我們看到中國和美國的關係基本上是穩定、健康的，中美關係沒有什麼大的仇恨，中國和美國之間的民意基礎還是不錯的，中國老百姓對美國人的看法也是比較正面的。

不管是從歷史還是民意基礎方面，中美兩國完全可以朝著正面的關係發展，特別是我們觀察一下過去中國幾代領導人對中美關係的做法可以知道，他們對於中美關係極為重視，大家知道，毛主席是很強硬的一代領袖，但他在文化大革命兵荒馬亂的時候，也維持中美乒乓外交，邀請尼克松訪華，實現中美關係正常化。

毛主席說中美關係始終是國際關係的主要矛盾，抓住了這個主要矛盾，其他問題迎刃而解。毛澤東思想的核心就是抓主要矛盾，他強調中美關係是整個中國對外關係的主要矛盾。

79年小平同志訪問美國，我昨天看到一篇回憶錄，在這篇回憶錄中，有人問小平同志：「您剛剛提出改革開放，怎麼那麼快就要訪問美國？」小平同志說：「我觀察了很多年，過去幾十年當中，凡是和美國關係好的國家，都富起來了。」

小平同志搞改革開放就是要讓中國人富起來，所以他的外交政策完全是為這一目標服務的。後來因為工作關係，江澤民同志也好，胡錦濤同志也好，對中美關係都非常重視，由於時間關係，這裡不細講。

習近平主席也是這樣的，特朗普上台後，大家都覺得他很不靠譜，接蔡英文的電話，講很多不三不四的話。習近平主席和特朗普進行了莊嚴會談，確定了中美關係非常重要的基礎，提出了「衝突不對抗，相互尊重，互利共贏」的中美關係。從我們和美國的膠著歷史來看，幾代領導人都把中美關係看成是整個關係的重中之重。

中國入世談判時，中央說任何都可以放，但中國不開放資本市場，不實現人民幣可兌換，這是最後一條底線。（視覺中國） 二是角色觀。大家知道，中國和美國經濟幾十年的發展，已經形成了在全球老大、老二的關係，老大、老二的關係都是很敏感的，特別是老二很難當。 為什麼現在大家都感到比較難受？就是中國怎麼樣適應當老二的角色，中美兩國會不會走向對抗？我們怎麼樣處理中美關係，這對我們是極大的考驗，既不能非理性、感情用事，又要保持自己的尊嚴，這個度非常難把握。 在這一點上，中央對於角色的問題，對於中美關係的問題做出了非常重要的判斷，也就是在今年的博鰲亞洲論壇上，我親耳聽到習近平主席講了下面這段話，我念給大家聽，我覺得這段話非常重要。 習近平主席講「無論中國發展到什麼程度，我們都不會威脅誰，都不會顛覆現今的國際體系，都不會追求建立自己的勢力範圍」。 這句話非常關鍵，特別是「決不會顛覆先進的國際體係」，先進的國際體係就是以美國為首的國際體系，既然習近平主席在重要的場合宣布中國決不會顛覆先進的國際體係，這就說明我們不可能而且也不願意挑戰美國老大的地位，這是個非常重要的宣誓，現在美國方面故意忽略這個宣誓或者完全曲解中方的立場，把中國的崛起​​作為一種威脅，我們的最高領導人已經非常明確地指出我們絕無顛覆現今國際體系的願望，這一點非常重要，使我們能比較好的樹立老大和老二的關係。 當然，我們當老二並不是當受氣包，現在能講出這樣的話也是因為我們有一定的底氣，美國GDP現在19萬億美元，我們13萬億美元，第三位日本才5萬億美元。 人民幣還沒有國際化，中國在美國最具有優勢的美元霸權地位上，記得中國入世談判時，中央說任何都可以放，但中國不開放資本市場，不實現人民幣可兌換，這是最後一條底線。在這一點上，就可以確保中國不發生亞洲金融危機和最近土耳其發生的情況。