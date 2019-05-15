【有片】解放軍殲-10撞鳥墜毀　機師9秒逃生驚魂片段曝光

近日央視在《軍事紀實》節目中曝光了一段「鳥撞戰鬥機」的意外畫面。當時駕駛著殲-10的機師歷經了驚魂的23秒：他試圖重新啟動發動機未果，戰鬥機直衝下墜，從機師跳傘、再到戰鬥機墜毀只相隔了短短9秒。

殲-10遭雀鳥撞擊後飛行高度急降，機艙內的螢幕顯示「危險」。（影片截圖）

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根據片段，事發於15年12月17日，當時屬解放軍海軍東海航空兵某團的殲-10機師正進行訓練飛行，戰機以時速399公里飛行，突然在795米的高度遭遇雀鳥撞擊，機師多次嘗試重啟發動機依然無果，飛行高度急降。由於戰機上載有2噸機油和200發砲彈，要是墜毀後果不堪設想。

機師在短時間內兩次向右壓桿以改變戰鬥機航向，在成功避開人口密集區後於271米的低高度成功跳傘，而從機師跳傘到戰鬥機墜毀，只有僅僅不到9秒的時間。

報道指，隨著航空業的蓬勃發展，近年來「鳥撞飛機」事件也越來越多，根據國際民航組織統計，每年發生的鳥撞飛機事件就高達2萬多宗，這也讓鳥撞飛機成為航空災難中的「A級災難」。

雖然不少鳥類體積不大，飛行的速度也不快，但當鳥類撞上高速航行的飛機時，對飛機來說鳥類就相當於「砲彈」一般，輕者讓飛機無法正常飛行、需要緊急迫降，重者則釀成恐怖災難。

（綜合報道）