【圖輯】胡海峰身穿迷彩服　率黨政官員重走「紅色秘密交通線」

一直有消息稱，前中共總書記胡錦濤之子、浙江麗水市委書記胡海峰仕途將更進一步，他的一舉一動都備受外界關注。 胡海峰近日身穿迷彩服，率地方黨政官員重走約兩公里長的「紅色秘密交通線」。

5月10日是浙江麗水的「解放70周年紀念日」，市委組織開展以學習體悟「浙西南革命精神」為主題的「軍事日」活動。

當日上午，胡海峰率領多位市領導、麗水軍分區班子成員等人，來到縉雲縣雙溪口鄉雙溪口村、姓潘村和大源鎮稠門村江西山後自然村，參觀中共縉雲縣特別支部樹洞會議舊址和中共處屬特委舊址，徒步重走約兩公里長的「紅色秘密交通線」。

人員傳送、消息傳遞的秘密路線

1944年，中共處屬特委機關駐地轉移到縉雲縣江西山後村。位於雙溪口鄉金岭腳村到江西山後村之間的山路相對比較隱秘，是處屬各縣黨的負責人、交通員到駐地開會和請示匯報工作的重要通道，處屬特委的指示也主要通過這條秘密通道向外傳遞，這條山路成為名符其實的「紅色交通線」。

據了解，早在今年2月，麗水市委已部署展開弘揚踐行「浙西南革命精神」活動。胡海峰當時曾帶領市「四套班子」領導，前往浙西南革命根據地紀念館，瞻仰革命先輩，回顧革命歷史，重溫入黨誓詞，並召開「浙西南革命精神」弘揚踐行活動動員大會。今年全國兩會期間，胡海峰也曾在北京拜訪紅軍挺進師政委劉英、師長粟裕的後人。

去年調任麗水 成浙江最年輕地級市書記

胡海峰是前中共總書記胡錦濤之子。資料顯示，他生於1972年，早年任職於企業界，先後擔任清華控股公司高級工程師、同方威視技術公司總裁，2010年轉任「浙江清華長三角研究院」黨委書記。2013年，胡海峰轉往政界發展，先是「掛職」嘉興市委副書記，2016年3月被推舉為嘉興市長，正式主政一方。2018年7月，胡海峰「官升半級」，出任浙江麗水市委書記，成為該省最年輕的地級市書記。