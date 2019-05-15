【中美貿易戰】特朗普稱美國不會為關稅買單　華外交部：有悖常理

美國總統特朗普近日表示，美國農民會成為對華加徵關稅的最大的受益者之一，又指計劃向受到中國關稅報復措施影響的美國農民提供150億美元援助，更表示美國消費者沒有理由為對華關稅買單。 中國外交部周三（15日）回應稱，美方的說法完全是混淆視聽，與常理相悖，中方奉勸美方算一算自身利益的得失，早日認清形勢，回歸正軌，同中方相向而行，爭取在相互尊重的基礎上達成一個互利雙贏的協議。

外交部發言人耿爽指美方的說法完全是混淆視聽，與常理相悖。（資料圖片）

外交部發言人耿爽指出，近日美國大豆、玉米、小麥等農業組織發表聯合聲明，明確反對美對華提高加徵關稅。美國玉米種植者協會負責人表示，美國農業需要的是確定性而不是關稅。美全國農民聯合會指出，美農民正在應對農產品價格疲軟、自然災害等問題，難以再承受中方的報復性關稅。還有機構表示，農場主需要的是合同，而不是政府補貼。

耿爽又指，過去幾年中國一直是美國農產品的主要買家。就以大豆為例，2017年，美國約有60%的大豆銷往中國，中國是美國大豆的最大出口目的地。但雙方發生貿易爭端以來，美大豆的對華出口大幅下降。正如美國大豆協會負責人日前所說，美國花了40年才建立了中國大豆市場，隨著貿易戰持續，這一市場將難以恢復。

耿爽續指美方聲稱本國消費者不會為對華加徵關稅買單，這與常理相悖。根據美國經濟學家公開發表的一項研究，加徵關稅使美消費者和進口商去年每月損失44億美元。美有關行業組織近日來多次發表聲明稱，美對華加徵關稅是一種錯誤做法，如果繼續，將使美國家庭年均支出增加2300美元。還有美國媒體直截了當地指出，美國消費者是貿易戰的砲灰。

（綜合報道）