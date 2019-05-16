【中美貿易戰】新華社：丟掉幻想，準備鬥爭　中國絕不低頭

中美貿易戰繼續升温，官媒新華社周四（16日）發表評論文章，表示中華民族不可欺，「面對美方霸凌主義的囂張氣焰，就是要『丟掉幻想、準備鬥爭』，就是要敢於亮劍、堅決反擊。在中美經貿問題上，願談則談，要打便打，打打談談只當家常便飯，談談打打定當奉陪到底」。

美國總統特朗普早前宣布把2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%，又指會啟動對剩下的3250億美元中國輸美產品徵稅25%的相關程序。（資料圖片）

評論文章指，美方蠻橫無理、出爾反爾，頻頻揮舞加徵關稅的大棒，持續升級貿易摩擦，導致兩國經貿磋商嚴重受挫。面對美方一次次極限施壓，中方堅決頂住壓力，沉著有力地採取反制措施，美國的「霸凌」將再次失靈。

文章又指，過去一年多來，中方始終以極大耐心和最大誠意努力尋找解決問題的有效辦法。但美方得寸進尺、傲慢無理，採取潑髒水、揮大棒、極限施壓等手段，慣用威脅、恫嚇、訛詐等伎倆。這樣的行為中方決不接受。

文章續指，今天的中國，迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，中華民族實現偉大復興的歷史進程不可阻擋。撫今追昔，那個「強權即公理」的時代已經過去了，中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代早已一去不復返。新時代的中國有強大的力量、鬥爭的勇氣，絕不會向霸凌主義低頭，任何人任何時候都不要指望中國會吞下損害國家核心利益的苦果。

「丟掉幻想，準備鬥爭」出自毛澤東1949年8月為新華社撰寫的評論文章，該文章批評當時中國知識分子對美國有幻想。

（新華社）