內地推動網絡提速降費　專家：進一步惠及中小企業

國務院總理李克強周二（14日）主持召開國務院常務會議，部署進一步推動網絡提速降費，發揮擴內需穩就業惠民生多重效應。 這是兩個多月來李克強第三度提及「網絡提速降費」，有專家分析稱，相關措施會進一步惠及中小企業，明年或許會推進千兆寬頻的普及。

本次會議指出，按照中央經濟工作會議和《政府工作報告》部署，進一步推進網絡提速降費、增強網絡基礎能力，不僅給企業和群眾增便利添實惠，更能拉動有效投資和消費、帶動擴大就業、發揮數字經濟等新動能對經濟社會發展的支撐引領作用，是既利當前、又惠長遠的一舉多得之策。

李克強14日主持召開國務院常務會議，部署進一步推動網絡提速降費，發揮擴內需穩就業惠民生多重效應。（資料圖片）

此次會議指出，今年實現光纖到戶接入端口佔比超過90%，在300個以上城市部署千兆寬頻接入網絡，推動固定和移動寬頻邁入千兆時代。據內媒《南方都市報》報道，電信分析師付亮表示，當前政府積極推進的做法今年內會讓一部分用戶受益者，明年或許可能推進千兆時代的普及，廣泛受益的話還要持續推進幾年時間。

在降費方面，今次會議也釋放眾多利好信息，其中包括要推動基礎電信企業通過下調資費價格、免費提速升檔等方式，年內實現中小企業寬頻平均資費降低15%；通過實施普惠制套餐升檔降費、大幅降低套餐外流量單價等，實現移動流量平均資費降低20%以上。

專家：並非所有中小企業受益

付亮表示，去年實現中小企業寬頻平均資費降低10%，今年降了15%，力度更大，進一步給中小企業讓利。不過，此舉並不能讓所有中小企業受益，由於很多企業所在寫字樓的寬頻由特定的運營商提供，幾大運營商未能擠進市場，如何讓這部分用戶成為受益者，這也是關鍵一環。

降費力度不斷加大的同時，有專家擔憂提速降費或將加重運營商的資金壓力。 全國政協委員、聯通研究院院長張雲勇曾在今年兩會的提案中指出，在提速降費持續推進、4G投資成本還未完全回收、5G盈利模式尚不清晰等因素的影響下，運營商將難以應對5G網絡建設運營的巨額資金投入。

（《南方都市報》）