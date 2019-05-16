【中美貿易戰】環時斥班農煽動中美對抗：極端激進且瘋瘋癲癲

前白宮顧問班農（Stephen Bannon）早前表示，特朗普在中美貿易戰中「沒有機會」退縮，呼籲繼續對中國施壓；又稱世界已經分裂成「一半是奴隸，一半是自由人」，而中國正走向與「自由美國」相反的方向。 對此，中方官媒《環球時報》刊登評論反駁，直指班農「歇斯底里」、「極端激進」、「瘋瘋癲癲」，煽動美國陪他發瘋。

環時直指班農不僅激進，而且在「理性分析家」的眼裡，已經有點瘋瘋癲癲。（路透社）

文章以〈歇斯底里的班農煽動美國陪他發瘋〉為題，稱班農不僅激進，而且在「理性分析家」的眼裡，已經有點瘋瘋癲癲，痴迷於一些咬牙切齒的對美國「危在旦夕」的臆想，如果對他的話逐句反駁，會發現不是進行邏輯辯駁，而是「與一些歇斯底里的情緒和自以為是的偽概念纏鬥」。

文章稱，班農身上有強烈的種族主義烙印，思想相當於歐洲的極右翼甚至新納粹，他的極端使他無法與同僚相處，成為最早被從白宮逐出的人之一，但他卻留下很多餘毒。

文章又指，「班農哪裡有什麼『思想』，他根本就不懂這個全球化的世界」，指他帶著人性中原始的慾念看今天的世界，試圖推動貪婪和恐懼作為美國對華政策的基礎性準則，不關心中美惡鬥的過程會對民眾產生多少痛苦，只是想要「中國被扳倒」的結果。

「強大的中國會讓他們夢碎」

文章強調，不僅強大的中國會讓他們夢碎，而且「意志不堅定」、患得患失的美國也會讓他們大失所望。雖然美國社會也會有一些「美國利益優先」的零和意願，但它們不可能被班農們輕易煽動成與中國「勢不兩立」的真實決心，「它是人類文明進化的結果」。

文章結尾道，在美國各種對華偏見和誤判中，班農是那個把這些變成對華敵意的催化劑角色。希望中國人民利益的這個敵人構不成美國對華外交的癌細胞，美國對與中國發展正常關係的強大現實需求終將能對他這個病毒起到一定抑製作用，而不是被他感染全身。