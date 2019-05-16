【嫦娥四號】中國科學家首證實月幔成分　有助了解月球形成過程

月球表面以下約6萬米至100萬米的月幔由哪些物質組成？困擾科學家已久的問題有了最新答案。 中國登月探測器「嫦娥四號」今年1月在月球背面着陸，英國《自然》雜誌周四（16日）發布了中國科研團隊的重大發現，推斷月球表面存在的低鈣輝石和橄欖石礦物可能來自月幔，最新的研究成果將推進對月球形成與演化過程的研究。

嫦娥四號月球探測器在月球背面的馮•卡門隕石坑（Von Kármán crater）著陸，並利用玉兔二號月球車對南極─艾托肯盆地進行探測。（網絡圖片）

和太陽系很多其他的行星類似，月球被認為經歷了岩漿海洋階段，在這個階段，月球大部分或完全處於熔融狀態。有關月球早期演化的理論認為，月殼由岩漿洋中較輕的斜長石組分上浮結晶形成，而如橄欖石、輝石等較重的礦物下沉形成月幔。然而，這一關於月幔組成的推論一直未被證實。

為探究月幔，各國科學家將注意力重點放在了撞擊坑上。一般認為，導致撞擊坑形成的物體可能會穿透月球的殼層，直抵月球內部，致使部分月幔物質被帶到月球表面。月球上最大、最深、最古老的隕石坑是位於月球背面的南極─艾托肯盆地（South Pole-Aitken basin），直徑2500公里，形成於40多億年前。

嫦娥四號月球探測器在月球背面的馮•卡門隕石坑（Von Kármán crater）著陸，並利用玉兔二號月球車對南極─艾托肯盆地進行探測，科學家利用可視─近紅外成像光譜儀（VINS）的光譜初始觀測結果推斷出，月球表面存在的低鈣輝石和橄欖石礦物可能起源於月球地幔。這是人類首份月球背面幔源物質的初步證據。論文還表示，研究結果證實了月幔富含橄欖石的推論的正確性。

學者：新發現推進對月球形成和演化的理解

法國圖盧茲大學─法國國家科學研究中心的Patrick Pinet表示，最新研究結果令人興奮，這對於確定月幔的組成具有重要意義。從更廣泛的意義上說，新發現可能也會影響科學家對月球內部形成和演化的理解。

（《澎湃新聞》）