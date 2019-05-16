【中美貿易戰】中方態度強硬　新華社人民日報3天連發10文轟美國

中美貿易戰硝煙再起，美國政府對中國展開全方位極限施壓。中方態度亦轉趨強硬，在中國商務部周一（13日）宣布對美反制措施後，兩間中國官媒新華社、人民日報連日發起「輿論戰」，連續發文炮轟美國政府，痛斥其「霸淩蠻橫」的單邊主義作風，並多次強調中方「在原則問題上不讓步」的立場和「不想打但也不畏戰」的態度。

特朗普政府對中國產品加徵關稅，使中美貿易戰形勢驟然緊張。（路透社）

美國自當地時間10日宣布對2000億美元中國進口美國商品加徵25%關稅後，又在13日進一步威脅對餘下約3000億美元中國產品加徵關稅。中國商務部隨即公布反制措施，將在6月1日起對原產於美國約600億美元進口商品分別加徵關稅，最高加徵25%。與此同時，中國官媒加大言論攻勢，連日發布帶有對抗意味的評論文章。

新華社5月14日至15日至少發表了4篇與中美貿易戰相關的評論文章。

首先以新華社為例，其在14日至15日刊登了至少4篇關於中美貿易戰的時評。在＜「拆牆」又「築牆」凸顯美式霸淩＞中，這篇署名新華社記者韓冰的文章批評美國為了一己之私，正在「拆除國際貿易規則的牆，同時在全球範圍內築起保護主義的牆」，指責美國「蠻橫霸道、仗勢壓人、罔顧規則、不講道義」。

而在其題為＜亂雲飛渡仍從容＞的文章中，未有署名的評論員就指出，「面對美方一次次極限施壓，中方堅決頂住壓力」，又強調中國人要「丟掉幻想、準備鬥爭」和「敢於亮劍、堅決反擊」。

人民日報13日在報紙01版和03版刊登了6000字長評＜任何挑戰都擋不住中國前進的步伐＞。

人民日報則在13日至16日刊登了至少6篇有關中美貿易戰的評論文章，其中一篇題為＜任何挑戰都擋不住中國前進的步伐＞長達6000字，並刊登在其13日的報紙頭版（01版和03版）中。該文強調，在「長期向好的經濟基本面」和「制度的獨特優勢」下，中國有信心、有決心、有能力應對風險挑戰。

同樣刊登在其13日報紙頭版的評論文章還有＜中美開展經貿合作是正確的選擇，但合作是有原則的＞，該文認為「合則兩利，鬥則俱傷」，強調中方在貿易戰的立場始終明確：不想打，但也不怕打。

人民日報連日發文，就中美貿易戰加大言論攻勢。

而在其國際評論版「鐘聲」刊登的＜誰在「為賦新詞強說愁」＞、＜不要陶醉於自欺欺人的「勝利」＞和＜誰在「出爾」，誰在「反爾」＞3篇文章中，人民日報還分別對「美國吃虧論」、「加徵關稅有利論」和「中國出爾反爾論」這3種論調一一進行駁斥。

（綜合報道）