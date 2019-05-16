內地生遭美高校「零錄取」惹議　胡錫進：難道為此向白宮下跪？

美國麻省理工學院日前公布提前錄取名單，共707位新生中無一來自中國內地。此事令不少內地民眾抱怨「為何要打貿易戰」，甚至有聲音將矛頭對準本國，指「改革開放40年后，中國人混到連去美國讀書都是問題了」。 中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進周三（15日）發文指出，美國一定要打貿易戰，阻止中國學生進入美國名校，部分人卻指責自己的國人，「中國人為了避免貿易戰，讓美國名校繼續給中國孩子一些名額，咱們就集體給白宮下跪？」

內地生遭麻省理工學院「零錄取」惹議。（網上圖片）

胡錫進指出，即便中國人跪下，白宮都可能不為所動。「他們更想要中國人自殘，自廢改革開放以來所積累的各項武功」，「美國的一些精英們更喜歡向中國人施舍，而不是平等地與強大起來的中國合作。」

他又諷刺稱，這些指責國人的網民，應該移民到「南洋一個小點的國家」新加坡，不僅不會讓美國感到威脅，而且還能與世無爭，躲開中華民族復興路上的疾風驟雨。

胡錫進表示，大國崛起之路都有戰爭經歷，是中國用理性和智慧遠離戰爭，使得當下年輕人只能在遊戲中見過打仗。「現在一場貿易戰就嚇到一些膽小鬼」，「中國遭到美國戰略脅迫時，一定會站着，把它堅決頂回去。」

美國總統特朗普在貿易戰中的行動引發中國官媒強烈批評。（資料圖片）

《環時》助推民間反美情緒

《環球時報》作為中國輿論為數不多的「異類」，是近來中美博弈中狠批華盛頓的急先鋒。該報日前在美國轟炸中國駐南聯盟大使館20周年期間稱，「誰敢來誤炸」如今擁有諸如東風-41戰略核導彈等先進武器的中國。

接着，該報又發表連續數篇文章批評美國在中美貿易戰中的做法，營造中美全面開戰的氛圍，還翻出美國打壓中國的屈辱史，讓中國民眾牢記對美國的「舊恨新仇」。

《環球時報》作為官方宣傳機器一部份，迎合現實需要無疑是一種「本能」，但亦讓外界意識到，當下中國正在累積的反美情緒一旦爆發，這份報紙很難抽身遁去。

（綜合報道）