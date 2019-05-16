美試圖切斷華為供應鏈　中國學者：華為不是中興

曾被美國以「違反伊朗制裁禁令」為由封殺中興通訊，最終中興被迫與美方達成和解。如今，美國似乎又想對華為「故技重施」，不過，有學者就指出，華為並非中興，美國難以再次如意。

復旦大學國際政治系副教授沈逸。（網絡圖片）

據路透社報道，美國商務部計劃將中國電信企業華為公司與70家子公司列入所謂的「實體名單」，這項行動將讓華為從美國企業購買零部件的難度加大。有分析稱，屆時供應鏈受阻的華為，甚至會「無貨可賣」。

對於這一說法，復旦大學國際政治系副教授沈逸日前表示，華為不是中興。

沈逸認為，如今美國在處理中美經貿磋商問題上，總體採取一種短期內極限施壓的手段。美國試圖將「中興事件」複制在華為身上，從而讓華為妥協，並消除這家中企對其造成的戰略威脅。

沈逸指出，「我們現在必須要明確，我們面臨的對手，是一個『吃硬不吃軟』的對手。這個對手不知道什麽叫善意，也不知道什麽合作。美國作為一個行為體，對理智的邏輯表現得不是很敏感，但對權力的邏輯很敏感。只要有便宜佔，美國就會把便宜佔到底。我們只能用實力和美國對話，要讓美國感到疼。」

沈逸表示，鑒于美方破壞談判，製造惡劣環境，中方可以拒絕和美方展開高層會談，僅開放低層次的電話溝通管道；其次，中方有能力對美國農産品增加關稅，甚至停止進口；對任何配合美國政府對中國進行制裁的美國機構、個人，展開相應回擊；扶持、鼓勵並保護中國企業。

沈逸認為，美方必須了解，其採取這種單方面的不友好策略，是在對前期中美雙方達成的協議進行威脅。中國可以讓美國意識到，被後者視若珍寶、且並未列入新一波加征關稅清單的中國稀土，現在存在「被中方限制出口」的可能：「未來，中國要為中美雙方設置明確談判，要設置明確的前期條件：美方主動取消（或暫停）所有施加給中國的不合理關稅措施，同時取消對華為的迫害。」

（綜合報導）