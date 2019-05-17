【中美貿易戰】漫天要價、唯我獨尊　《人民日報》批美國兩大罪狀

官媒《人民日報》再在頭版為中美貿易戰發表評論文章，最新一篇題為《沒有任何力量能夠阻擋中國人民實現夢想的步伐》，重申中國「不願打，但也不怕打，必要時不得不打」，「在民族復興的偉大征程中，中國人民維護民族利益和國家尊嚴的信念高度一致、決心堅如磐石」，並點名批評美國的兩大罪狀。

文章點名批評美國有兩大罪狀，分別是「漫天要價」及「唯我獨尊」，更稱前者是中美貿易戰愈演愈烈的直接原因，「究其原因，就在於美方一直出爾反爾、頻頻極限施壓，讓磋商嚴重受挫的責任完全在美方」。

文章點名批評美國有兩大罪狀，分別是「漫天要價」及「唯我獨尊」，更稱前者是中美貿易戰愈演愈烈的直接原因。（視覺中國）

文章指，中美兩國早在去年5月已達成共識，更在美國首都華盛頓發表聯合聲明，未料10天後美國就「公然違背雙方共識，撕毀協議再度挑起紛爭」。文章重申，取消全部加徵關稅、貿易採購要符合實際、改善文本平衡性是中國關切的三大核心問題，「中國過去沒有、今天不會、將來更不可能拿原則作交易，指望中國吞下損害自身核心利益的苦果，注定是美國的一廂情願和戰略誤判」。

針對美國另一條罪狀「唯我獨尊」，文章表示美國實施「美國優先」戰略，「美國作為世界頭號經濟強國、世界金融體系的主導者、世界貿易規則的主要建立者，長期以來佔據了絕對優勢，從世界各國獲得了巨大利益，即便如此，這依然不能使一些美國人饜足」。文章表明，「這樣的任性妄為、這樣的霸凌主義，誰都不可能接受！」

文章批評美國是世界頭號經濟強國卻貪得無厭。（視覺中國）

文章其後進一步重申貿易戰「打不倒中國，只會讓我們在磨礪中成長強大」、「佔不了便宜，只會讓美國損人不利己」及「不得人心，只會讓世界增加不確定因素」，並稱「面對疾風驟雨，近14億中國人民有信心、有底氣」。

文章在最後表示，中美貿易戰「不過是中國發展進程中的一道坎兒」，「無論外部風雲如何變幻，對中國來說，最重要的就是堅定信心、集中精力辦好自己的事情」，「在這個世界上沒有任何力量能夠阻擋中國人民實現夢想的步伐」。

（人民日報）